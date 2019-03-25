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Люксембург – Україна: відео голів і огляд матчу відбору на Євро 2020

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Україна зіграла проти Люксембургу - фото 1
Україна зіграла проти Люксембургу / Футбол 24

Збірна України в гостях у команди Люксембургу провела другий матч відбору на Євро 2020. Дізнайтеся результат захопливого матчу: до вашої уваги рахунок гри, відео голів і огляд поєдинку 25 березня!

Україна у другому матчі кваліфікації на Євро 2020 зустрілася з Люксембургом, лідером нашої групи після вольової перемоги над Литвою в першому турі. Збірна ж України, нагадаємо, здобула нічию проти сильного суперника – португалів. До вашої уваги огляд поєдинку 25 березня!

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На 33 хвилині поєдинку Люксембург дивом не забив. Два удари з воротарської прийняв на себе П'ятов. А от вже в наступному моменті забив Тюрпель.

Відео гола Давида Тюрпеля (Люксембург):

І вже на 39 хвилині Віктор Циганков зрівнює рахунок! Філігранний пас Олександра Зінченка з глибини в штрафну замкнув Віктор.

Відео гола Віктора Циганкова (Україна):

Дивіться найкращі моменти першого тайму матчу Люксембург – Україна:

Другий тайм розпочався і пройшов під повним пресингом нашої збірної, однак подвоїти свою перевагу команді Шевченка довго не вдавалося. Поки Родрігес не забив у свої ворота на 93 хвилині: 2:1 на користь збірної України!

Відео гола Родрігеса (Люксембург, автогол):

Фінальний свисток! Перемога нашої збірної!

І ще: Португалія – Україна без голів: відео огляд і найкращі моменти матчу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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