Відбій тривоги: DJ Tapolsky випустив новий трек з голосом Олексія Арестовича

Ні для кого не секрет, що голос Олексія Арестовича можна почути не лише по телевізору. Він ще й закликає повертатися до нормального життя, коли іде відбій повітряної тривоги. І саме це надихнуло на новий хіт.

Так, український діджей Tapolsky випустив новий трек. Він отримав назву "Відбій тривоги". Гайда слухати його разом з Радіо MAXIMUM.

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DJ Tapolsky – Відбій тривоги, слухайте трек з голосом Арестовича:

Зауважимо, що Анатолій Топольський – український діджей. Він грає drum-n-bass. З 2016 по 2017 рік він служив мінометником в АТО. А від початку повномасштабної війни Росії проти України поповнив лави ЗСУ.

Кошти, зібрані від прослуховування пісні на стрімінгових сервісах, передадуть одному з підрозділів 72-ї бригади. Тож гайда слухати її та ділитися нею з друзями.

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