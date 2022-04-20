POSITIFF випустив свою першу сольну пісню: вона присвячена росіянам

Олексій Завгородній пішов у сольне плавання. І тепер він представив свою першу пісню. Слухайте композицію POSITIFF "Боже, яке к***ене" разом з нами.

На створення пісні, зізнається виконавець, його надихнув однойменний телеграм-канал Олексія Дурнєва. А його, до слова, жіночка, котра й озвучила цю фразу, яка вже стала легендарною. Слухайте новинку від POSITIFF на Радіо MAXIMUM!

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Так склалося, що першим офіційним сольним треком POSITIFF буде саме ця пісня – для підняття моральної сили, зміцнення нашого незламного духу та деморалізації ворога. Усім к***еним присвячується!, – розповів Олексій.

POSITIFF – Боже, яке к***ене, слухайте першу сольну пісню виконавця:

У пісні згадуються росіяни. Ті, які бідкаються через закриття McDonald's, ті, які не можуть скористатися іншими благами цивілізацій. Та й узагалі всі. Адже пісня про кожного з них.

Підписникам Олексія дуже сподобалася новинка. Вони подякували йому за те, що він нарешті потішив їх своєю першою сольною піснею:

"Вау! Це нереально";

"Це новий хіт. Тепер на повторі";

"Я послухала, і тепер пісня засіла в голові";

"Я в захваті";

"Дякую, що підняв настрій".

Нам пісня дуже сподобалася, а вам? Діліться враженнями у коментарях.

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