Відтепер доступна онлайн-бібліотека для українських військових

Для українців тепер доступна онлайн-бібліотека з тактичних та практичних знань для військових. Її створили міжнародна організація "The Mozart Group" та комунікаційна агенція "Provid". Читайте далі та дізнайтеся, яка інформація є у вільному доступі!

На платформі зібрана корисна інформація українською мовою на різні тематики. Ці матеріали розробляли військові експерти з різних країн, які мають бойовий досвід.

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Переглянути бібліотеку можна за ЦИМ посиланням. Також є мобільний застосунок для гаджетів на Android з онлайн-доступом до усіх матеріалів.

Українські військові брали участь у відборі матеріалів, зважаючи на актуальність та доцільність для них. Є чотири розділи: зброя (інструкції щодо користування NLAW, Panzerfaust, Stinger тощо), тактика (посібники з оборони міста, наступальних операцій тощо), медицина (курси з надання медичної допомоги) та вибухівка (інструкції зі створення та утилізації вибухівки).

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