Від 1 серпня Укрпошта працюватиме не по всій Україні

Компанія "Укрпошта", в особі гендиректора Ігоря Смілянського, повідомила, що від 1 серпня працюватиме лише на тих територіях, які підконтрольні Україні. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що 1 серпня компанія припиняє роботу по всій території України, а обмежиться лише підконтрольними Україні територіями. Таке рішення ухвалили через загрозу життю працівників та загрозу пограбування з боку окупантів.

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Від 24 лютого і до 1 серпня "Укрпошта", попри перешкоди, працювала й у Запоріжжі, й в Херсоні – виплачували пенсії, робили платежі за комунальні послуги, доставляли продукти.

У зв'язку з загрозами та крадіжками, "Укрпошта" від 1 серпня припиняє роботу на окупованих територіях.

Ми повернемось, я точно це знаю. Як ми повернулись на Київщину, Чернігівщину та Сумщину. І не просто повернемось, а з новими відділеннями", – прокоментував Ігор Смілянський.

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