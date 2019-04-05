Вид знизу: епічні фото тварин з незвичного ракурсу

Фотограф показав, як виглядають кішки знизу, коли вмиваються, або що ховається під колесами магазинного візка. Подивіться, які світлини створює литовський фотограф Андріус Бурба у фотопроекті Underlook.

Цей проект з'явився 4 роки тому, коли фотограф побачив смішну картинку в інтернеті. На ній була кішка, яка сидить на скляному столі, яку сфотографували знизу. Тоді він вирішив вивести цю ідею на новий рівень і робити такі знімки професійно, щоб побачити ці лапки у високій якості.

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Спочатку Андріус Бурба знімав для проекту у вільний час, але потім вирішив займатися тільки ним. Також на його Ютуб-каналі є кілька відео, в яких знято процес створення подібних фотографій. Тварину або предмет ставлять на великий скляний майданчик, під стелею натягують тканину – зазвичай фірмову чорну, але в деяких серіях і кольорову, – а камера розташовується, звичайно, знизу.

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