Будда вартістю 400 мільйонів доларів: у Китаї відкриють новий музей

У гонконгському монастирі відкрився унікальний музей буддистського мистецтва. Дізнайтеся, чому він такий особливий.

Колекція музею складена комітетом експертів з буддійської культури. Роботи були пожертвувані самим Лі Кашином й куплені фондом його імені, який філантроп заснував в 1980 році.

В музеї зберігається 43 манускрипти важливого релігійного документа – дуньхуанських рукописів, які були створені в 5 – на початку 11 століття.

І ще: Неоновий демон: фантастичне Токіо в об'єктиві фотографа

У Гонконзі, на території монастиря Цзаньшань в окрузі Тайпоу, відкрився музей буддійського мистецтва. Азіатський мільярдер і філантроп Лі Кашин виділив гроші на будівництво монастиря у 2003 році. Його відкрили біля підніжжя 75-метрової бронзової статуї богині милосердя Гуаньінь у 2015 році після більш ніж 10-річного будівництва. Воно обійшлося приблизно в 400 мільйонів доларів.

Безцінна колекція буддійських статуй, картин, різьблених фігурок і сутр, які зберігаються в Музеї буддійського мистецтва при монастирі Цзаньшань, не тільки являє собою культурну сферу дзен-буддизму, а й може стати майданчиком для культурних програм і заходів, – сказав Лі Кашин.

Музей почне приймати відвідувачів з 1 травня. Вхід буде безкоштовним, але потрібно попередньо бронювати.

До теми: Покемони, Джекі Чан, Сейлор Мун та інші: улюблені мультсеріали 90-х