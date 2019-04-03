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Airbnb пропонує провести ніч по сусідству з Моною Лізою

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Кожен охочий зможе заночувати у Луврі - фото 1
Кожен охочий зможе заночувати у Луврі / artnet

Сервіс оренди житла Airbnb спільно з паризьким Лувром пропонує своїм користувачам переночувати у музеї, а також повечеряти в компанії легендарної Мони Лізи. Охочі мають не так уже й багато часу, щоб подати заявки.

Щоб взяти участь в акції, необхідно подати заявку на сайті Airbnb до 12 квітня. Щасливчик отримає номер на двох у вигляді скляної піраміди Лувру, розміщеної прямо під справжньою, встановленою за проектом архітектора Бея Юйміна. Акція присвячена 30-річчю з моменту її появи в музеї.

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Крім того, переможцям запропонують повечеряти поруч з Венерою Мілоською та відпочити, милуючись Моною Лізою. Не варто забувати про можливість насолоджуватися повною відсутністю докучливих туристів, які намагаються зробити селфі з видатним шедевром.

Airbnb пропонує провести ніч по сусідству з Моною Лізою - фото 318620

Airbnb пропонує провести ніч по сусідству з Моною Лізою - фото 318621

Airbnb пропонує провести ніч по сусідству з Моною Лізою - фото 318622

У тизері, опублікованому на Airbnb, дівчина в піжамі розгулює музеєм, але не варто очікувати, що це і справді дозволять. У гостей не буде вільного доступу до всього музею, але вони зможуть послухати персональну екскурсію від арт-історика.

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Джерело: artnet
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