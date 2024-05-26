Ostrovskyi заспівав у новому треку "Злий" про руйнівне кохання та щирість

Український співак Ostrovskyi, якого нещодавно пов'язували з романтичними стосунками з Настею Каменських після зйомок у її кліпі "MOLOKO", презентував нову пісню "Злий". У мережі вже оцінили нову композицію.

Новий трек "Злий" від Ostrovskyi вже доступний на всіх музичних платформах.

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"Злий" – це не просто черговий хіт, а емоційно глибока композиція про руйнівне кохання, яке одночасно спустошує та наповнює душу.

Як зізнається сам співак, трек був натхненний його власним досвідом стосунків. Він прагнув показати, що кохання може бути не лише ніжним та прекрасним, але й нести в собі біль та розчарування.

У цій пісні я хотів показати, що всі ми не безгрішні, – ділиться Ostrovskyi. – У стосунках ми по-різному реагуємо на складнощі. Іноді, коли пристрасть досягає піка й виходить з-під контролю, наші гріхи стають більш видимими".

Відеокліп до пісні також підкреслює цю двоїстість. У ньому Ostrovskyi постає перед глядачами у різних образах: від ніжних та романтичних до бунтівних та розлючених.

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