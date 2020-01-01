Від якої страви варто відмовитися під час святкування

Українцям варто відмовитися від деяких страв на святковому столі через те, що вони не просто не приносять користі організму, а й можуть йому нашкодити.

Серед найшкідливіших страв на свята – оселедець під шубою. Про це розповіли дієтологи.

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Особливо небезпечно їсти оселедець під шубою тим, хто страждає на діабет або має переддіабетний стан. У страві не просто варені овочі, які втрачають корисні властивості, а й велика кількість майонезу, яка шкодить організму. Також варто відмовитися від самого оселедцю.

Дієтологи відзначили, що переїдання, яке супроводжується вживанням алкоголю, іноді призводить не тільки до отруєнь, але може стати причиною летального результату. Тому варто їсти протягом дня свята, особливо, якщо мова йде про Новий рік, і менше їсти вночі.

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