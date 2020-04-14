Від яких продуктів потрібно відмовитись чоловікам після 50 років

Що не можна їсти чоловікам після 50

З віком людський організм стає більш піддатливим до різноманітних захворювань, тому чоловікам після 50-ліття важливо уважніше ставитись до свого стилю життя і харчування. Від яких смаколиків краще відмовитись, щоб бути здоровим – читайте далі.

Дієтологи розповіли, як чоловікам після 50 років варто змінити свій раціон. Ні для кого не є таємницею, що важливо надати перевагу корисним продуктам та не ігнорувати фізичні навантаження. Але також важливо відмовитись від деяких продуктів або значно зменшити їхню кількість.

І ще: Названі корисні і шкідливі властивості картоплі

Солодощі. Зазвичай, вони містять не лише чимало цукру, а й значну кількість калорій. А вповільнений метаболізм лише збільшує ризики появи зайвих кілограмів. Це своєю чергою підіймає шанси на проблеми з серцево-судинною системою. Солодощі можна замінити на фрукти та ягоди.

Зазвичай, вони містять не лише чимало цукру, а й значну кількість калорій. А вповільнений метаболізм лише збільшує ризики появи зайвих кілограмів. Це своєю чергою підіймає шанси на проблеми з серцево-судинною системою. Солодощі можна замінити на фрукти та ягоди. Оброблене м'ясо. Ковбаси, сосиски та бекон збільшують рівень "поганого" холестерину, що також не допомагає здоров'ю. Тому краще замінити їх на дієтичне м'ясо.

Що не можна їсти чоловікам після 50

Знежирені молочні продукти. Це не найкращий варіант зменшити кількість калорій в раціоні, адже в таких продуктах чимало солі та цукру.

Це не найкращий варіант зменшити кількість калорій в раціоні, адже в таких продуктах чимало солі та цукру. Паста. Макаронними виробами не варто зловживати у будь-якому віці. Звісно ж, можна потішити себе улюбленою пастою, якщо вона є цільнозерновою. В інших випадках це також загрожує проблемами з метаболізмом. Але в жодному разі не варто заправляти макарони магазинними соусами.

Що не можна їсти чоловікам після 50

Читайте також: Цей популярний фастфуд можна їсти на дієті