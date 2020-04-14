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Від яких продуктів потрібно відмовитись чоловікам після 50 років

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Що не можна їсти чоловікам після 50 - фото 1
Що не можна їсти чоловікам після 50

З віком людський організм стає більш піддатливим до різноманітних захворювань, тому чоловікам після 50-ліття важливо уважніше ставитись до свого стилю життя і харчування. Від яких смаколиків краще відмовитись, щоб бути здоровим – читайте далі.

Дієтологи розповіли, як чоловікам після 50 років варто змінити свій раціон. Ні для кого не є таємницею, що важливо надати перевагу корисним продуктам та не ігнорувати фізичні навантаження. Але також важливо відмовитись від деяких продуктів або значно зменшити їхню кількість.

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  • Солодощі. Зазвичай, вони містять не лише чимало цукру, а й значну кількість калорій. А вповільнений метаболізм лише збільшує ризики появи зайвих кілограмів. Це своєю чергою підіймає шанси на проблеми з серцево-судинною системою. Солодощі можна замінити на фрукти та ягоди.
  • Оброблене м'ясо. Ковбаси, сосиски та бекон збільшують рівень "поганого" холестерину, що також не допомагає здоров'ю. Тому краще замінити їх на дієтичне м'ясо.
Що не можна їсти чоловікам після 50 - фото 398099
Що не можна їсти чоловікам після 50
  • Знежирені молочні продукти. Це не найкращий варіант зменшити кількість калорій в раціоні, адже в таких продуктах чимало солі та цукру.
  • Паста. Макаронними виробами не варто зловживати у будь-якому віці. Звісно ж, можна потішити себе улюбленою пастою, якщо вона є цільнозерновою. В інших випадках це також загрожує проблемами з метаболізмом. Але в жодному разі не варто заправляти макарони магазинними соусами.
Що не можна їсти чоловікам після 50 - фото 398100
Що не можна їсти чоловікам після 50

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Джерело: medikforum
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