Чому люди порушують правила карантину: відповідь учених

Пандемія коронавірусу змусила чимало країн ввести карантин, однак далеко не всі люди готові його дотримуватись. Науковці вирішили знайти причини, чому ж хтось дозволяє собі порушувати правила самоізоляції у такий складний час.

Американські дослідники зі Стенфордського університету вирішили прояснити, чому деякі люди під час пандемії коронавірусу умисно нехтують правилами карантину та виходять на вулиці і забувають про особистий простір.

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Для цього науковці провели опитування серед 20 тисяч осіб ще під час першого тижня карантину у США.

Вдалось визначити чотири найпопулярніші причини:

1. Страх втратити роботу

2. Страх появи психологічних проблем

3. Страх постійно сидіти вдома з дітьми і не з'їхати з глузду

4. Думка, що достатньо лише мити руки, щоб не занедужати

Учені також виявили, що люди віком від 18 до 31 найчастіше порушують правила соціальної дистанції, а пояснюється це егоцентризмом.

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