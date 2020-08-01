Періодичне голодування: що потрібно знати

Людське тіло розраховане на те, щоб тривалий час бути без вживання їжі, при достатньому питті води. Здоровому організму це не завдає жодної шкоди, вважають вчені.

Вживання їжі. Під час їжі в організмі синтезується гормон інсулін, який контролює рівень глюкози в крові. Глюкоза надходить в тканини і органи тіла і використовується ними, як джерело енергії. А якщо вона надходить в надлишку, то невитрачена глюкоза перетворюється на запаси глікогену, і зберігається в печінці.

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Процес травлення. Ділиться на абсорбтивний період, від 2 до 4 годин після прийому, і постабсорбтивний, від 6 до 24 годин після завершення травлення і до наступного вживання їжі. Якщо їжа в організм не надходить, то цей стан називають початком голодування. Різко знижується показник інсуліну. В цей час, запаси глікогену перетворюються назад в глюкозу і стають основним джерелом енергії. Зазвичай, власних запасів організму вистачає на добу.

Глюконеогенез. Цей період триває від 24 годин до двох діб, після початку голодування. Печінка починає використовувати амінокислоти, гліцерин та інші невуглеводні з'єднання для виробництва глюкози, необхідної для підтримки роботи життєво важливих органів і систем. У тих людей, хто не хворий на цукровий діабет, показники глюкози знижуються, але залишаються в нормальних межах.

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