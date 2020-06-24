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Від вечірок до серіалів: 7 найкращих варіантів літнього дозвілля
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Полуничні сніданки, вечері на терасах і вечірка з техно-гуру ARTBAT у променях західного сонця – зібрали 7 варіантів дозвілля для цього спекотного літа.
Гайнути в Одесу з друзями
Спонтанна поїздка в найбільш колоритне і літнє місто – що може бути краще? Прогулянка Дерибасівською, купання у Чорному морі, посиденьки в легендарній "Дачі", походи за раритетним розливним вином на Привозі, фотосесія з фонтаном зі скульптурами Рибалки Соні та Кості-моряка. Дивуйтеся незліченній кількості туристів і вдихайте на повні груди!
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Одеса – прекрасний варіант для перезавантаження і довгоочікуваного розслаблення. Тож не позбавляйте себе такої можливості.
Потанцювати у променях західного сонця під електронників світового масштабу ARTBAT
Той випадок, коли ідеальні артисти на ідеальній локації. Електронний тандем з Києва, яким захоплюється весь танцювальний світ, 3 липня зіграє у винятковому за своїм розмахом і стилем місці – столичному Osocor Residence.
ARTBAT, вони ж ARTUR і BATISH, злетіли на саму вершину у всіх сенсах цього слова. Хлопці піднялися на гору в Ріо, щоб зіграти мелодійний техно в рамках проєкту Cercle, і за лічені роки підірвали світовий денс-рух, ставши кращими з кращих у своїй справі та створивши неповторний стиль. Їх підтримує Піт Тонг, їхні треки займають вершини чартів, вони об'їздили з гастролями всі континенти та очолили масштабні музичні фестивалі. Це все ARTBAT, гуру мелодійного й багатошарового звуку, чий виступ не можна пропустити цього літа.
Провести кілька ночей за переглядом серіалів
Давно не шукали, що там нового випустив Netflix або HBO? Влітку саме час надолужити згаяне і вибрати кіно до душі. З останніх гучних новинок, вартих уваги, – іронічний "майже історичний" мінісеріал "Велика" з Ніколасом Холтом і Ель Фаннінг та історія "Космічні війська" зі Стівом Кареллом, яка висміює американських військових.
Якщо ж до новинок душа не лежить, завжди можна переглянути культові ситкоми "Друзі", "Як я зустрів вашу маму" або "Теорія великого вибуху".
Відірватися на вертикальному концерті O.TORVALD "Все з початку"
Нестримні українські рокери на чолі з Женею Галичем запрошують на безпечну рок-вечірку по заявках слухачів. Це буде вертикальний концерт, під час якого глядачі слухатимуть музику на балконах номерів готелю "Братислава", а група розриватиме на даху ресторану.
До того ж хлопці обіцяють скласти сет-лист тільки з найдорожчих серцю фанів пісень. Хочете почути свій улюблений рок-бойовик? Заповнюйте спеціальну форму на сайті O.TORVALD.
Влаштувати пікнік з друзями та рідними
Літо – час пікніків і посиденьок на природі. Тому не відмовляйте собі в такому задоволенні, а збирайте компанію найрідніших і нумо в найближчий парк або ліс.
Ті, хто не уявляє літо без пляжів і купань, можуть зупинитися на локації у води. Наприклад, влаштуватися біля озера або поруч з водною гладдю Дніпра.
Повечеряти на найкрасивішій терасі міста
У спекотну пору усе життя в місті прокидається лише надвечір. А значить, на одну з наймальовничіших міських терас краще вирушати на вечерю.
Обирайте літній майданчик на свій смак: камерний у дворику з квітучими деревами та квітами, просторий з видом на Печерські пагорби або водно-розслаблений на березі річки або озера.
З'їсти ударну дозу вітамінів
Влітку дозволено снідати, обідати та вечеряти ягодами та фруктами. Так, це законно! І добре, що їх у цю пору року дуже багато. Влаштуйте полуничний сніданок, черешневий обід і приготуйте на вечерю вітамінний смузі з усіх корисних смаколиків у холодильнику. Про свіжі овочі з грядки теж не забудьте.
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