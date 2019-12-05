Від туманів до снігу: якою буде погода в Україні до кінця тижня

Синоптики розповіли, яку погоду очікувати в Україн від 6 до 8 грудня. Кардинальних змін не очікується, зате побільшає опадів та місцями підійметься температура повітря. Детальний прогноз на кілька днів читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у період 6-8 грудня в України переважатиме суха погода з ожеледицею та ранковими туманами. Тільки мешканцям західних областей варто потурбуватись про парасольку, адже тут пройдуть незначні дощі на вихідних, а тим часом в Карпатах можливий сніг.

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"У наступні три доби переважно без опадів, лише 8 грудня в західних областях невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця; 6 грудня вночі та вранці в країні місцями туман", – повідомили синоптики. Також очікується вітер південно-західний до 5-10 м/с, температура вночі коливатиметься на рівні 0-6 морозу, а вдень - +2+7, на півдні навіть до +8+10.

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