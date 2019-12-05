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Емоції тварин, які вперше побачили сніг: епічні фото
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Зима асоціюється не лише з морозом, масивним одягом та святковою атмосферою, а й, перш за все, зі снігом. Зібрали колоритні емоції домашніх улюбленців, які вперше за життя побачили засніжені вулиці.
Більшість людей не пам'ятають момент, коли вперше оцінили всю красу зими. Зате зафіксувати на камеру емоцій домашніх тваринок, які стикнулись зі снігом, вдалось багатьом господарям. Важко описати, що саме відчули пухнастики, зате їхні мордочки змушують усміхатись.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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