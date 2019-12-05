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Емоції тварин, які вперше побачили сніг: епічні фото

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Тварини вперше бачать сніг - фото 1
Тварини вперше бачать сніг

Зима асоціюється не лише з морозом, масивним одягом та святковою атмосферою, а й, перш за все, зі снігом. Зібрали колоритні емоції домашніх улюбленців, які вперше за життя побачили засніжені вулиці.

Більшість людей не пам'ятають момент, коли вперше оцінили всю красу зими. Зате зафіксувати на камеру емоцій домашніх тваринок, які стикнулись зі снігом, вдалось багатьом господарям. Важко описати, що саме відчули пухнастики, зате їхні мордочки змушують усміхатись.

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Емоції тварин, які вперше побачили сніг: епічні фото - фото 372289

Емоції тварин, які вперше побачили сніг: епічні фото - фото 372290

Емоції тварин, які вперше побачили сніг: епічні фото - фото 372291

Емоції тварин, які вперше побачили сніг: епічні фото - фото 372292

Емоції тварин, які вперше побачили сніг: епічні фото - фото 372293

Емоції тварин, які вперше побачили сніг: епічні фото - фото 372294

Емоції тварин, які вперше побачили сніг: епічні фото - фото 372295

Емоції тварин, які вперше побачили сніг: епічні фото - фото 372296

Емоції тварин, які вперше побачили сніг: епічні фото - фото 372297

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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