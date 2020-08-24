З Днем Незалежності України 2020: патріотичні смс привітання зі святом

Найкращі СМС-привітання з Днем Незалежності України 2020 українською мовою – у нашій добірці. Для вас підготували віршовані, красиві й оригінальні СМС, якими можна буде поздоровими друзів і рідних 24 серпня!

День Незалежності України у 2020 році припадає на понеділок. Цього дня українці по всьому світу вітають один одного з 29-ю річницею офіційного народження держави, хоча нашій Батьківщині, звичайно ж, значно більше років. Для вас ми зібрали красиві привітання українською мовою – діліться теплими словами з рідними та близькими, а також прославляйте рідну землю!

Більше вітань: Привітання з Днем Незалежності України 2020 у віршах, смс, прозі і картинках

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В незалежності день

Щастя вам бажаю.

Процвітання і багатства

Я країні бажаю.

Щоб у милій Україні

Мирно, добре жилося.

Щоб завжди нам усім хотілося,

Виходило і моглося.

Щоб вільні були ми,

Як країна рідна.

Незалежності у серці

Нині вам бажаю.

***

Україна нині відзначає

Незалежність свою!

Тому і вітаю,

Побажати тобі хочу,

Щоб країна лиш процвітала,

Нарід її, щоб ріс.

Щоб проблемок було мало,

Щоб все було добре.

***

З Днем Незалежності

Всю Україну вітаю,

Великого щастя і добра

Народу від душі бажаю.

Нехай процвітає незмінно

Наша прекрасна країна,

Злетів великих і яскравих пошли їй

Нашій неймовірній країні.

***

З Днем незалежності я

Привітати всю хочу державу,

Нехай процвітає Україна,

Їй горя випало чимало.

Бажаю миру і достатку,

Свобод і прав, добра, удачі,

Під небом мирним нехай легко

Вирішуються в долі задачі.

***

Бажаю щастя, щирості у цей день України Незалежності. Любити країну, всім побажаю, Іншої такої, більше не знаю. Хай сонце світить яскраво усім, а також хай мир приходить у кожен дім. Нехай радість буде, буде і сміх. Нехай чекає країну, великий успіх.

***

Міцній Україно, процвітай! Нехай щасливим буде твій народ, Незалежна ти, й про це не забувай. Гордою ходою, завжди йди до висот Нехай розвіє вітер над тобою хмари грозові, чорні, як ніч. Мир нехай буде, радість і спокій, а біди і печалі нехай йдуть геть!

***

Україна незалежна, а отже усі ми бажаємо їй успіхів і удачі. Процвітає нехай улюблена країна, адже для всіх нас Україна така важлива! Наш рідний і квітучий милий дім нехай стає все кращим день за днем. А ми з кожним роком державу прославляти будемо дружно, щоб у щасті потопати!

***

Україну вітаємо – День Незалежності країною гуляємо! Бажаємо всім добра, тепла, щоб рідна ваша широко жила! Нехай люди все добрішими будуть, країну свою люблять, ніколи не забудуть! І дні нехай будуть яскраві й веселі, а у них – віддзеркалення усіх ваших мрій!

***

Цілий світ для мене – моя Україна. І вона у мене така єдина. І сьогодні твої іменини, ненаглядна, моя, ненька Україна! Багато років ми відзначаємо свободу, яка нам дуже потрібна. Нам і всьому українському роду. Усім борцям за свободу хочу я присвятити ось таке вітання.

Розвивайтеся ж люди, радійте, адже прекрасна наша країна від вечора й до рання!

***

Вітаю з днем вільним,

З тим, що святкує країна.

Відчуйте ж сьогодні

Незалежність сповна:

Від дружини і від роботи,

Пива, сала і ковбас,

Нехай сказати не сміє хтось,

Що залежність у нас.

***

Сік кавуновий, запах динь,

Ніжність сонця, бриз морський...

І народ весь України

Чудовий такий!

І херсонські томати,

І вино, і персик солодкий,

І прибережні заходи

Для гри з коханням у хованки...

Гей! Я сумую за тобою!

З незалежності Днем

Дуже ніжно вітаю!

І нехай проллє дощем

Щастя, біди всі змиваючи!

Серпневий зорепад

Всім бажання виконує.

Благ земних у країні парад

Я на зірки загадаю.

***

Побажаємо Україні,

Щоб жила вона віднині,

У щасті, радості, любові,

Й не заважали їй цвісти!

Щоб зібрали урожай,

І спекли би коровай,

Щоб жили – не тужили,

Смачно їли, солодко пили!

Незалежність дали нам,

На зло всім тим москалям –

Справжнюю, хмільную,

Варто битись за такую!

***

Живе відвага в Україні

Й до Незалежності любов.

Наш рід звеличує святині,

Шанує колір корогов,

Щоб не пропала предків справа,

Бо ми від роду – козаки!

Державі УКРАЇНА слава!

Героям слава на віки!

***

З днем народження, країно!

Зі святом нас усіх!

Ми – нація єдина,

А наша зброя – гумор й сміх!

Ми – веселі, щирі, добрі,

Не страшні нам дощ і сніг,

Ми – сміливі та хоробрі,

Тож зі святом нас усіх!

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