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З Днем Незалежності України 2020: патріотичні смс привітання зі святом

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СМС-привітання з Днем Незалежності України - фото 1
СМС-привітання з Днем Незалежності України

Найкращі СМС-привітання з Днем Незалежності України 2020 українською мовою – у нашій добірці. Для вас підготували віршовані, красиві й оригінальні СМС, якими можна буде поздоровими друзів і рідних 24 серпня!

День Незалежності України у 2020 році припадає на понеділок. Цього дня українці по всьому світу вітають один одного з 29-ю річницею офіційного народження держави, хоча нашій Батьківщині, звичайно ж, значно більше років. Для вас ми зібрали красиві привітання українською мовою – діліться теплими словами з рідними та близькими, а також прославляйте рідну землю!

Більше вітань: Привітання з Днем Незалежності України 2020 у віршах, смс, прозі і картинках

Віршовані привітання у СМС

***

В незалежності день
Щастя вам бажаю.
Процвітання і багатства
Я країні бажаю.

Щоб у милій Україні
Мирно, добре жилося.
Щоб завжди нам усім хотілося,
Виходило і моглося.

Щоб вільні були ми,
Як країна рідна.
Незалежності у серці
Нині вам бажаю.

***

Україна нині відзначає
Незалежність свою!
Тому і вітаю,
Побажати тобі хочу,

Щоб країна лиш процвітала,
Нарід її, щоб ріс.
Щоб проблемок було мало,
Щоб все було добре.

***

З Днем Незалежності
Всю Україну вітаю,
Великого щастя і добра
Народу від душі бажаю.

Нехай процвітає незмінно
Наша прекрасна країна,
Злетів великих і яскравих пошли їй
Нашій неймовірній країні.

***

З Днем незалежності я
Привітати всю хочу державу,
Нехай процвітає Україна,
Їй горя випало чимало.

Бажаю миру і достатку,
Свобод і прав, добра, удачі,
Під небом мирним нехай легко
Вирішуються в долі задачі.

З Днем Незалежності України 2020: патріотичні смс привітання зі святом - фото 421611

Красиві SMS поздоровлення

***

Бажаю щастя, щирості у цей день України Незалежності. Любити країну, всім побажаю, Іншої такої, більше не знаю. Хай сонце світить яскраво усім, а також хай мир приходить у кожен дім. Нехай радість буде, буде і сміх. Нехай чекає країну, великий успіх.

***

Міцній Україно, процвітай! Нехай щасливим буде твій народ, Незалежна ти, й про це не забувай. Гордою ходою, завжди йди до висот Нехай розвіє вітер над тобою хмари грозові, чорні, як ніч. Мир нехай буде, радість і спокій, а біди і печалі нехай йдуть геть!

***

Україна незалежна, а отже усі ми бажаємо їй успіхів і удачі. Процвітає нехай улюблена країна, адже для всіх нас Україна така важлива! Наш рідний і квітучий милий дім нехай стає все кращим день за днем. А ми з кожним роком державу прославляти будемо дружно, щоб у щасті потопати!

***

Україну вітаємо – День Незалежності країною гуляємо! Бажаємо всім добра, тепла, щоб рідна ваша широко жила! Нехай люди все добрішими будуть, країну свою люблять, ніколи не забудуть! І дні нехай будуть яскраві й веселі, а у них – віддзеркалення усіх ваших мрій!

***

Цілий світ для мене – моя Україна. І вона у мене така єдина. І сьогодні твої іменини, ненаглядна, моя, ненька Україна! Багато років ми відзначаємо свободу, яка нам дуже потрібна. Нам і всьому українському роду. Усім борцям за свободу хочу я присвятити ось таке вітання.
Розвивайтеся ж люди, радійте, адже прекрасна наша країна від вечора й до рання!

З Днем Незалежності України 2020: патріотичні смс привітання зі святом - фото 421612

Оригінальні вітання в СМС

***

Вітаю з днем вільним,
З тим, що святкує країна.
Відчуйте ж сьогодні
Незалежність сповна:

Від дружини і від роботи,
Пива, сала і ковбас,
Нехай сказати не сміє хтось,
Що залежність у нас.

***

Сік кавуновий, запах динь,
Ніжність сонця, бриз морський...
І народ весь України
Чудовий такий!

І херсонські томати,
І вино, і персик солодкий,
І прибережні заходи
Для гри з коханням у хованки...

Гей! Я сумую за тобою!
З незалежності Днем
Дуже ніжно вітаю!
І нехай проллє дощем

Щастя, біди всі змиваючи!
Серпневий зорепад
Всім бажання виконує.
Благ земних у країні парад
Я на зірки загадаю.

***

Побажаємо Україні,
Щоб жила вона віднині,
У щасті, радості, любові,
Й не заважали їй цвісти!

Щоб зібрали урожай,
І спекли би коровай,
Щоб жили – не тужили,
Смачно їли, солодко пили!

Незалежність дали нам,
На зло всім тим москалям –
Справжнюю, хмільную,
Варто битись за такую!

***

Живе відвага в Україні
Й до Незалежності любов.
Наш рід звеличує святині,
Шанує колір корогов,

Щоб не пропала предків справа,
Бо ми від роду – козаки!
Державі УКРАЇНА слава!
Героям слава на віки!

***

З днем народження, країно!
Зі святом нас усіх!
Ми – нація єдина,
А наша зброя – гумор й сміх!
Ми – веселі, щирі, добрі,
Не страшні нам дощ і сніг,
Ми – сміливі та хоробрі,
Тож зі святом нас усіх!

З Днем Незалежності України 2020: патріотичні смс привітання зі святом - фото 421613

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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