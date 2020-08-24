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З Днем Незалежності України 2020: патріотичні смс привітання зі святом
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Найкращі СМС-привітання з Днем Незалежності України 2020 українською мовою – у нашій добірці. Для вас підготували віршовані, красиві й оригінальні СМС, якими можна буде поздоровими друзів і рідних 24 серпня!
День Незалежності України у 2020 році припадає на понеділок. Цього дня українці по всьому світу вітають один одного з 29-ю річницею офіційного народження держави, хоча нашій Батьківщині, звичайно ж, значно більше років. Для вас ми зібрали красиві привітання українською мовою – діліться теплими словами з рідними та близькими, а також прославляйте рідну землю!
Більше вітань: Привітання з Днем Незалежності України 2020 у віршах, смс, прозі і картинках
Віршовані привітання у СМС
***
В незалежності день
Щастя вам бажаю.
Процвітання і багатства
Я країні бажаю.
Щоб у милій Україні
Мирно, добре жилося.
Щоб завжди нам усім хотілося,
Виходило і моглося.
Щоб вільні були ми,
Як країна рідна.
Незалежності у серці
Нині вам бажаю.
***
Україна нині відзначає
Незалежність свою!
Тому і вітаю,
Побажати тобі хочу,
Щоб країна лиш процвітала,
Нарід її, щоб ріс.
Щоб проблемок було мало,
Щоб все було добре.
***
З Днем Незалежності
Всю Україну вітаю,
Великого щастя і добра
Народу від душі бажаю.
Нехай процвітає незмінно
Наша прекрасна країна,
Злетів великих і яскравих пошли їй
Нашій неймовірній країні.
***
З Днем незалежності я
Привітати всю хочу державу,
Нехай процвітає Україна,
Їй горя випало чимало.
Бажаю миру і достатку,
Свобод і прав, добра, удачі,
Під небом мирним нехай легко
Вирішуються в долі задачі.
Красиві SMS поздоровлення
***
Бажаю щастя, щирості у цей день України Незалежності. Любити країну, всім побажаю, Іншої такої, більше не знаю. Хай сонце світить яскраво усім, а також хай мир приходить у кожен дім. Нехай радість буде, буде і сміх. Нехай чекає країну, великий успіх.
***
Міцній Україно, процвітай! Нехай щасливим буде твій народ, Незалежна ти, й про це не забувай. Гордою ходою, завжди йди до висот Нехай розвіє вітер над тобою хмари грозові, чорні, як ніч. Мир нехай буде, радість і спокій, а біди і печалі нехай йдуть геть!
***
Україна незалежна, а отже усі ми бажаємо їй успіхів і удачі. Процвітає нехай улюблена країна, адже для всіх нас Україна така важлива! Наш рідний і квітучий милий дім нехай стає все кращим день за днем. А ми з кожним роком державу прославляти будемо дружно, щоб у щасті потопати!
***
Україну вітаємо – День Незалежності країною гуляємо! Бажаємо всім добра, тепла, щоб рідна ваша широко жила! Нехай люди все добрішими будуть, країну свою люблять, ніколи не забудуть! І дні нехай будуть яскраві й веселі, а у них – віддзеркалення усіх ваших мрій!
***
Цілий світ для мене – моя Україна. І вона у мене така єдина. І сьогодні твої іменини, ненаглядна, моя, ненька Україна! Багато років ми відзначаємо свободу, яка нам дуже потрібна. Нам і всьому українському роду. Усім борцям за свободу хочу я присвятити ось таке вітання.
Розвивайтеся ж люди, радійте, адже прекрасна наша країна від вечора й до рання!
Оригінальні вітання в СМС
***
Вітаю з днем вільним,
З тим, що святкує країна.
Відчуйте ж сьогодні
Незалежність сповна:
Від дружини і від роботи,
Пива, сала і ковбас,
Нехай сказати не сміє хтось,
Що залежність у нас.
***
Сік кавуновий, запах динь,
Ніжність сонця, бриз морський...
І народ весь України
Чудовий такий!
І херсонські томати,
І вино, і персик солодкий,
І прибережні заходи
Для гри з коханням у хованки...
Гей! Я сумую за тобою!
З незалежності Днем
Дуже ніжно вітаю!
І нехай проллє дощем
Щастя, біди всі змиваючи!
Серпневий зорепад
Всім бажання виконує.
Благ земних у країні парад
Я на зірки загадаю.
***
Побажаємо Україні,
Щоб жила вона віднині,
У щасті, радості, любові,
Й не заважали їй цвісти!
Щоб зібрали урожай,
І спекли би коровай,
Щоб жили – не тужили,
Смачно їли, солодко пили!
Незалежність дали нам,
На зло всім тим москалям –
Справжнюю, хмільную,
Варто битись за такую!
***
Живе відвага в Україні
Й до Незалежності любов.
Наш рід звеличує святині,
Шанує колір корогов,
Щоб не пропала предків справа,
Бо ми від роду – козаки!
Державі УКРАЇНА слава!
Героям слава на віки!
***
З днем народження, країно!
Зі святом нас усіх!
Ми – нація єдина,
А наша зброя – гумор й сміх!
Ми – веселі, щирі, добрі,
Не страшні нам дощ і сніг,
Ми – сміливі та хоробрі,
Тож зі святом нас усіх!
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