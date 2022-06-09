Від спеки до грозових дощів: погода в Україні 9 червня

9 червня в Україні переважатиме справді літня погода майже без опадів, але в кількох областях все ж пройдуть дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

9 червня, у четвер, майже по всій країні втримається спекотна та сонячна погода без опадів. Винятком стануть Сумщина, Одеська, херсонська, Миколаївська області, Крим та Карпати, де місцями очікуються короткочасні грозові дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Вітер очікується південно-східний, помірний, можливі сильніші пориви у західних областях та в південній частині. Юне літо підштовхує нас до спеки, у четвер температура повітря передбачається в Україні +25+30 градусів. У Києві 9-го червня буде сухо, сонячно й спекотно, до +28 градусів. Стають актуальними не лише полуниця й черешні, а й прості тканини в одежі, темні окуляри та щось на голову від сонця. Вода! Не забувайте щоразу брати з собою хоча б маленьку пляшечку води, – наголосила Діденко.

Прогноз погоди на 9 червня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +27+29

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +27+29

Тернопіль +27+29

Рівне +27+29

Луцьк +27+29

Вінниця +27+29

Хмельницький +27+29

Житомир +27+29

Чернігів +26+28

Черкаси +27+29

Кропивницький +27+29

Миколаїв +27+29

Одеса +24+26

Херсон +27+29

Сімферополь +23+26

Полтава +27+29

Суми +26+28

Харків +27+29

Дніпро +28+30

Запоріжжя +28+30

Донецьк +27+29

Луганськ +7+29

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