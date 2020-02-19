Що заборонено туристам робити в Італії: перелік, який врятує вашу відпустку

Подорож до Італії може розчарувати, якщо не врахувати ці правила

Популярний путівник Lonely Planet вирішив захистити туристів від великих штрафів на вулицях італійських міст. Його експерти назвали майже два десятки правил, які дозволять уникнути пильної уваги поліцейських. Візьміть на озброєння!

В останні роки італійська влада ввела безліч нових заходів, спрямованих на боротьбу з неналежною поведінкою туристів. І все через їх величезну кількість. Все частіше мандрівники стикаються зі штрафами в сотні євро і погрозами отримати тимчасову заборону на перебування в тому чи іншому місті. У деяких випадках доходить до абсолютного абсурду з боку правоохоронців.

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Так, в минулому році двох німецьких туристів у Венеції оштрафували на 950 євро і негайно попросили покинути місто після того, як їх побачили на одному з міських мостів. Туристи просто готували собі каву на переносній плиті.

Як показує практика, навіть найбільш законослухняні мандрівники в італійських містах можуть потрапити у неприємну ситуацію просто через незнання. Експерти Lonely Planet склали список правил, які туристам варто дотримуватися під час поїздки в Італію, щоб не нарватися на штраф.

Фахівці суворо радять туристам відмовитися від покупки екскурсій у неофіційних осіб у будь-якому місті Італії, а також за межами історичних пам'яток у Римі.

Строго забороняється їсти або пити в знакових місцях по всій країні, сідати або лягати перед магазинами, історичними пам'ятниками та мостами. Ніколи не їжте на вулицях історичного центру Флоренції з полудня до 15:00 і з 18:00 до 22:00.

З валізами і колясками краще обходити стороною Іспанські сходи у Римі. На них, до речі, сидіти теж не можна, як і гальмувати потік, створюючи чергу. Особливу увагу туристам необхідно приділити фонтанам. В Італії оштрафують не тільки за купання, але і за спробу залізти в них.

У Венеції не можна влаштовувати пікніки в громадських місцях, їздити на велосипеді центром міста, годувати голубів на площі Сан-Марко і надовго зупинятися на мостах. Крім того, венеціанські поліцейські покарають за розпивання алкоголю на вулиці з 20:00 до 8:00 ранку.

На цьому правила не закінчуються. У Римі і Венеції забороняється вішати замки на мостах. Особливі вимоги римська влада пред'являє туристам, яких мучить спрага. У місті ні в якому разі не можна торкатися ротом частин громадських питних фонтанів. Замість цього необхідно підносити руки під носик фонтану і вже з них пити воду.

У Римі також не можна розпивати спиртне в скляній тарі на вулицях, в громадському транспорті та в закритих зелених зонах після 22:00.

Прогулянки без сорочок або в купальниках в італійських містах дозволені винятково на території пляжів. Усім, хто вирушає на Сардинію варто пам'ятати про заборону на вивіз піску. Тут навіть штрафом не відбутися. У деяких випадках за такий проступок можуть посадити до в'язниці на строк до 6 років.

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