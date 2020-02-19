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Що заборонено туристам робити в Італії: перелік, який врятує вашу відпустку
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Популярний путівник Lonely Planet вирішив захистити туристів від великих штрафів на вулицях італійських міст. Його експерти назвали майже два десятки правил, які дозволять уникнути пильної уваги поліцейських. Візьміть на озброєння!
В останні роки італійська влада ввела безліч нових заходів, спрямованих на боротьбу з неналежною поведінкою туристів. І все через їх величезну кількість. Все частіше мандрівники стикаються зі штрафами в сотні євро і погрозами отримати тимчасову заборону на перебування в тому чи іншому місті. У деяких випадках доходить до абсолютного абсурду з боку правоохоронців.
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Так, в минулому році двох німецьких туристів у Венеції оштрафували на 950 євро і негайно попросили покинути місто після того, як їх побачили на одному з міських мостів. Туристи просто готували собі каву на переносній плиті.
Як показує практика, навіть найбільш законослухняні мандрівники в італійських містах можуть потрапити у неприємну ситуацію просто через незнання. Експерти Lonely Planet склали список правил, які туристам варто дотримуватися під час поїздки в Італію, щоб не нарватися на штраф.
Фахівці суворо радять туристам відмовитися від покупки екскурсій у неофіційних осіб у будь-якому місті Італії, а також за межами історичних пам'яток у Римі.
Строго забороняється їсти або пити в знакових місцях по всій країні, сідати або лягати перед магазинами, історичними пам'ятниками та мостами. Ніколи не їжте на вулицях історичного центру Флоренції з полудня до 15:00 і з 18:00 до 22:00.
З валізами і колясками краще обходити стороною Іспанські сходи у Римі. На них, до речі, сидіти теж не можна, як і гальмувати потік, створюючи чергу. Особливу увагу туристам необхідно приділити фонтанам. В Італії оштрафують не тільки за купання, але і за спробу залізти в них.
У Венеції не можна влаштовувати пікніки в громадських місцях, їздити на велосипеді центром міста, годувати голубів на площі Сан-Марко і надовго зупинятися на мостах. Крім того, венеціанські поліцейські покарають за розпивання алкоголю на вулиці з 20:00 до 8:00 ранку.
На цьому правила не закінчуються. У Римі і Венеції забороняється вішати замки на мостах. Особливі вимоги римська влада пред'являє туристам, яких мучить спрага. У місті ні в якому разі не можна торкатися ротом частин громадських питних фонтанів. Замість цього необхідно підносити руки під носик фонтану і вже з них пити воду.
У Римі також не можна розпивати спиртне в скляній тарі на вулицях, в громадському транспорті та в закритих зелених зонах після 22:00.
Прогулянки без сорочок або в купальниках в італійських містах дозволені винятково на території пляжів. Усім, хто вирушає на Сардинію варто пам'ятати про заборону на вивіз піску. Тут навіть штрафом не відбутися. У деяких випадках за такий проступок можуть посадити до в'язниці на строк до 6 років.
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