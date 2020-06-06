Дерев'яне весілля: привітання з 5 річницею одруження і найкращі подарунки парі

П'ята річниця весілля називається дерев'яною, тож не забудьте привітати своїх знайомих та друзів з п'ятим роком спільного життя. Найкращі привітання з річницею одруження – на Радіо МАКСИМУМ!

Подарунки на дерев'яне весілля – важливий елемент у привітанні з п'ятою річницею сімейного життя! П'ятий рік подружнього життя – це перший ювілей та важлива дата для молодої сім'ї. Ця подія отримала назву Дерев'яного весілля, а наші предки вкладали глибокий сенс саме у таку назву. Деревина – це вже досить міцний матеріал, але щоб колоди та дошки були гладкими, необхідно прибрати сучки. От і подружжя вже за п'ять років пройшло період "притирання". А ще через п'ять років молодий саджанець перетворюється в міцне дерево.

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Дерево – головний символ життя, зростання та родючості. За 5 років дерево кохання вже може плодити, тобто в сім'ї може з'явитися малюк. А ще, щоб деревина була довговічною, необхідно потурбуватись про її захист та зміцнення.

Що подарувати подружжю на 5 рік сімейного життя – дерев'яне весілля:

Дерев'яна рамка для фото

Шкатулка для прикрас

Саджанець дерева

Настільні ігри, приміром, нарди з дерева

Таця на ніжках у ліжко

Ліжко

Дерев'яні меблі

Окрім подарунків зі дерева, можете не обмежувати себе й подарувати все, що вам підказує уява.

До вашої уваги привітання з п'ятою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!

***

Вітаю з річницею,

Класною, юною, дерев'яною!

Нехай кохана не пиляє,

Як колоду на пилорамі.

Нехай дарує кожну мить

Любові величезний океан,

Море тепла і поваги

І пристрасті вогненний фонтан!

***

Сердець стукіт в унісон,

Келихів дзвін криштальний,

Минуло 5 років з тої пори,

Звуть сьогодні весілля – дерев'яне!

Порив душі та пристрасті,

Нехай буде у вашому житті,

Нехай буде мир прекрасний,

І будуть чисті думки!

***

Ви разом п'ять прекрасних літ,

З чим вітаю вас сердечно!

Завжди ловіть щастя світ,

Любов свою зберігайте вічно!

Нехай у вас все буде круто,

Адже ви приклад для багатьох пар!

Нехай дарує кожна хвилина

Вам почуття солодше, ніж нектар!

***

З весіллям дерев'яним

Вас буду вітати,

Бажаю Буратін вам

Якомога більше настругати.

На весіллі дерев'яному

Три рази ми стукаємо,

І нашому молодому

"Гірко!" гукаємо.

***

З дерев'яною річницею

Вітаю від душі!

І любові бажаю довгої –

Від коренів й до вершин.

Нехай здоров'я буде міцним,

Як столітній дуб навесні,

Щастя хай триває довше століття,

А в родині живе лад і спокій!

***

Вітаю вас з річницею весілля! 5 років – це вже немало! Бажаю вам купатися в ніжності та обожнюванні один одного! Нехай ваше спільне життя буде міцним і надійним, як вікові дерева. Щастя вам щоденного! Здоров'я, радості, достатку, взаєморозуміння, чуйності, щирості та величезної любові! Цінуйте, поважайте і підтримуйте один одного! Ви чудові!

***

Дорогі мої, вітаю вас з дерев'яним весіллям! Ось і пролетіло 5 років спільного життя – ви зуміли всім показати, що значить міцна щаслива сім'я, що означає разом долати перешкоди, незважаючи ні на що. Бажаю, щоб ваше сімейне древо мало міцне коріння, пишну крону і міцний стовбур, щоб листя колихав вітерець надії та натхнення, щоб дощ удачі та радості наповнював гілки новими силами та здоров'ям!

***

Вітаю з дерев'яним весіллям! Це ваш перший маленький ювілей, вашому шлюбу сьогодні 5 років. І я від душі хочу побажати вам таких же веселих, добрих, плідних, щасливих п'ятирічок в спільному житті. Нехай ваші мрії збуваються, нехай ваше сімейне древо росте і вшир, і вгору. Будьте здорові, живіть в достатку і радості!

***

Вітаю вас з важливою річницею спільного життя! П'ять років – час, наповнений і щастям, і кризами, проблемами різного ступеня складності і їх рішенням. Бажаю вам разом успішно справлятися з усіма завданнями та випробуваннями, які приносить життя. Міцна сім'я – це дуже серйозне досягнення! Бажаю, щоб ви залишалися один для одного опорою ще багато років, бажаю вам любові, тепла і терпіння. Будьте щасливі!

***

Вітаю від щирого серця з чудовою датою – з малим ювілеєм вашої родини, з 5-річною вашої річницею. У день дерев'яного весілля бажаю, щоб у вашій сім'ї було міцне коріння, міцний стовбур і пишна крона. Нехай у вашому домі завжди буде місце для радості та щастя, нехай повної буде ваша чаша блага і любові.

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З п'ятиріччям вашого спільного щастя! Нехай і далі в родині все буде на відмінно! Любіть, цінуйте, поважайте один одного і залишайтеся такими ж молодими та закоханими!

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З 5 річницею весілля вас! Сьогодні ви святкуєте дерев'яне весілля. Нехай же союз ваш буде міцний, як дуб, непорушний, як в'яз, довговічний, як ялина. Нехай ваше сімейне древо має багато гілок. Будьте щасливі!

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Вітаю Вас з п'ятьма роками спільного життя вашої родини! Ваша сім'я стала здоровим деревом з хорошим корінням, нехай воно росте під дощем з любові та ніжності, і з'являються плоди – дітки радують сміхом. І ще бажаю вам відзначити діамантове весілля!

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Вітаю вас з дерев'яною річницею, з 5-річчям щасливого сімейного життя! Від душі бажаю старанно продовжувати доглядати за деревом своєї сім'ї, берегти його від шкідників і паразитів, від життєвих вихорів і бур. Бажаю вам достатку і всіх благ на довгі літа!

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З дерев'яним весіллям! Бажаємо, щоб дружина не була колодою і щоб чоловік не був поліном. І щоб почуття ваші один до одного з роками міцніли та були міцніше за будь-яке дерево.

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Вітаю вас, дорогі, з 5-річчям сімейного життя, з дерев'яним весіллям! Бажаю чоловіку бути струнким ексклюзивним кипарисом, а дружині – ніжною і розкішною берізкою. І нехай у вашому саду завжди панує ідилія, нехай все і завжди у вас проходить без сучка й рівнесенько!

***

Постукаю по дереву в вашу дерев'яну річницю, щоб не наврочити й не злякати ваше заслужене сімейне щастя і благо! Ви – передовики першої 5-річки зі створення затишку, ладу, гармонії та любові у своєму сімейному гніздечку. І я вам від душі бажаю залишатися такими ж щирими, закоханими, такою ж міцною, дружною сім'єю, таким же сильним, зростаючим вшир і вгору сімейним древом!

***

Разом ви 5 років. Це чимало!

Щоб любов не пропадала,

Зміцнювати її намагайтесь

І частіше обіймайтесь.

Поцілунків не шкодуйте,

Кров один одного не смакуйте

А ще мізки не виносьте.

Довго та щасливо співіснуйте!

***

Пролетіло п'ять років, а ви як і раніше разом, на фундаменті любові, звели свій затишний і міцний осередок. З дерев'яним весіллям ми вас вітаємо і бажаємо більше дров. Щоб не згасало ваше вогнище любові, щоб змогли до свого житла прибудовувати кімнати для майбутніх поколінь і щоб з самого красивого і розумного деревця зістругали собі Буратіно. Живіть мирно і щасливо, і нехай добробут тече в ваш будинок рікою!

***

Дерев'яне весілля – перший ювілей молодої сім'ї. Ви вже багато пройшли, але найцікавіше ще попереду. Бажаємо отримувати від один одного натхнення, турботу, пристрасть, ніжність і любов так само, як і 5 років тому. Нехай всі конфлікти вирішуються мирно за чашкою кави. І нехай ви разом зустрінете своє золоте весілля!

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