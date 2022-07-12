Від серпня зміняться умови продажу антибіотиків в Україні – МОЗ

З початку серпня пацієнти в Україні зможуть придбати антибіотики лише за електронними рецептами. Читайте далі та дізнайтеся, як це відбуватиметься!

Українці будуть отримувати електронні рецепти на антибіотики з серпня 2022 року. В Україні розпочнеться перший етап впровадження електронних рецептів на всі рецептурні препарати. Це важливо для розв'язання проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів. Про це повідомляють у МОЗ.

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Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Важлива умова – пацієнт повинен бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я.

Неконтрольоване застосування антибіотиків призводить до антибіотикорезистентності, а це означає, що все більше і більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів.

"Нововведення почне працювати в рамках перехідного періоду в медичних закладах, що працюють з електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ). Якщо заклад охорони здоров'я, до якого звертається пацієнт, не підключений до ЕСОЗ, лікар має виписати паперовий рецепт", – повідомляють у МОЗ.

"На перехідному періоді пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо лише пред'явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення. Також за рецептом пацієнт буде самостійно ухвалювати рішення про вибір торгової назви препарату, що містить призначену діючу речовину, орієнтуючись на власний бюджет", – прокоментувала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Зараз передбачають, що перехідний період буде до кінця 2022 року. Далі планують повноцінний запуск електронного рецепта на антибіотики.

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