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Від сценариста Кремнієвої долини: Amazon випустить серіал про тролів в мережі

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Серіал "Троль" - фото 1
Серіал "Троль" / nypost

Компанія Amazon запустила у виробництво комедійний серіал "Троль" ("Troll"), над яким працює сценарист "Кремнієвої долини" Лі Сун Джин.

Сюжет серіалу "Троль" розповість про невиліковного оптиміста, який мріє стати всесвітньо відомим режисером документального кіно. Одного разу після цькування з боку мережевого троля він вирішує зняти про нього фільм і випадково потрапляє за лаштунки глобальної змови.

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Разом з Лі продюсувати шоу буде Джо Льюїс з Amplify Pictures, а ще одним продюсером і режисером виступить Ріc Томас ("Документалістика сьогодні!").

Від сценариста Кремнієвої долини: Amazon випустить серіал про тролів в мережі - фото 357053

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Джерело: deadline
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