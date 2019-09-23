Стало відомо, коли вийде перша серія інтерактивного серіалу від Tinder

Перша серія апокаліптичного інтерактивного серіалу "Swipe Night" від Tinder вийде 6 жовтня. Згодом епізоди будуть з'являтися щонеділі.

Всього заплановано шість серій по 5 хвилин. Вони будуть доступні всередині додатку Tinder протягом 6 годин після прем'єри.

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Серіал "Swipe Night" розповість про групу друзів, які переживають "апокаліптичну пригоду". Глядачам потрібно буде визначити за допомогою свайпів, з ким герої проведуть останню ніч на Землі. Зробити вибір потрібно буде впродовж 7 секунд.

Прийняті рішення збережуться в профілі Tinder і покажуть потенційні збіги з іншими користувачами.

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