Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Привітання

Стало відомо, коли вийде перша серія інтерактивного серіалу від Tinder

  • 6
Серіал Swipe Night від Tinder - фото 1
Серіал Swipe Night від Tinder / censor

Перша серія апокаліптичного інтерактивного серіалу "Swipe Night" від Tinder вийде 6 жовтня. Згодом епізоди будуть з'являтися щонеділі.

Всього заплановано шість серій по 5 хвилин. Вони будуть доступні всередині додатку Tinder протягом 6 годин після прем'єри.

І ще: Rotten Tomatoes назвав 20 найкращих серіалів 90-х, які варто подивитися

Серіал "Swipe Night" розповість про групу друзів, які переживають "апокаліптичну пригоду". Глядачам потрібно буде визначити за допомогою свайпів, з ким герої проведуть останню ніч на Землі. Зробити вибір потрібно буде впродовж 7 секунд.

Прийняті рішення збережуться в профілі Tinder і покажуть потенційні збіги з іншими користувачами.

Стало відомо, коли вийде перша серія інтерактивного серіалу від Tinder - фото 356721

Читайте також: Не тільки Шерлок: добірка якісних британських серіалів

Джерело: blog.gotinder
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася яскрава представниця "великої шістки" Тетяна Патітц (18+)
  • 16 вересня, 18:21
  • 1936
Рок музика вересня: плейлист нових треків тижня
  • 19 вересня, 10:19
  • 476
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1771687
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Інтернет