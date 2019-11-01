У Гонконзі побудували церкву-хмарочос: споруда вражає

Студія Rocco Design Architects побудувала 21-поверхову споруду для Уесліанської методистської церкви у Гонконзі. Зазначимо, що це не перша культова споруда-хмарочос у світі, але перший храм такого роду, в якому служіння проводять як на першому, так і на останньому поверхах.

Церква розташована в густонаселеному районі міста, тому її приміщення вирішили розташувати вертикально, на різних поверхах.

Попри значну загальну площу (11 тисяч метрів квадратних) вона займає невелику ділянку землі у 800 метрах квадратних.

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На першому поверсі розташований головний хол, над ним – зал для проведення богослужінь й інші громадські простори. У підвальному приміщенні – додаткова молитовна кімната. На верхніх поверхах розташовані дитяча й ігрова кімнати, офіси та квартири персоналу.

Будівля увінчана каплицею, звідки відкривається вид на місто і гавань.

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