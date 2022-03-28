Від продажу цієї картини Бенксі Охматдит отримає понад три мільйони гривень

У Лондоні відбувся благодійний аукціон на підтримку лікарні Охматдит, в ході якого продали відому антивоєнну картину Бенксі. На ній зображені два солдати, які малюють на стіні символ кампанії за ядерне роззброєння.

Кошти від продажу картини підуть на підтримку Охматдиту, повідомили у МОЗ.

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Це картина під назвою Вanksy’s CND Soldiers, unsigned 2005 року, яку виставили на аукціон, аби підтримати українську лікарню. Початкова ставка була 20 тисяч фунтів стерлінгів, але "неймовірно щедрий клієнт" придбав роботу Бенксі за 81 фунт стерлінгів (106 тис. доларів).

"Попри активні обстріли та авіаудари Російської Федерації, фахівці "Охматдиту" продовжують залишатися в Києві для захисту та лікування дітей та поранених, яких доставляють до лікарні.", – кажуть організатори акції.

Від продажу цієї картини Бенксі Охматдит отримає понад три мільйони гривень

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