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Голос країни 10 сезон 11 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників

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Голос країни 10 сезон 11 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників - фото 1

Одинадцятий випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 29 березня 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників пройшов далі під час вокальних нокаутів учасників!

Голос країни продовжує вражати глядачів! 29 березня на каналі 1+1 показали одинадцятий випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

І ще: Голос країни 10 сезон 10 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників

І на сцені Голосу країни уже триває третій етап шоу – вокальні бої учасників перейшли у нокаути. Кожного тижня співаки будуть покидати проєкт, а залишатимуться лише найсильніші. Тож дізнайтеся, кому вдалося пройти далі у найпопулярнішому вокальному шоу країни!

Хто покинув Голос країни 10 з команди Дана Балана за підсумками нокаутів 29 березня:

  • Сюй Чуань Юн;
  • Крістіна Карабанова;
  • Тамара Балюк;
  • Галина Рудик.

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 11 випуск

Назар Яцишин — "Forever Young":
Дарья Петрожицька — "Ой, ходить сон":
Крістіна Карабанова — "Supergirl":
Індіра Єдільбаєва — "Cose della vita":
Сюй ЧуаньЮн — "I Have Nothing":
Галина Рудик — "Alone":
Тамара Балюк — "Stop":
Анастасія Балог — "Summertime Sadness":
Роман Сасанчин — "Зорі запалали":

Дивіться також: МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 5 випуск кулінарного шоу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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