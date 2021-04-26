Від пацанки до панянки 5 сезон 9 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті

На Новому каналі продовжується 5 сезон реаліті "Від пацанки до панянки". У 9 випуску учасниці проєкту зіткнулись із випробуваннями, які не всім виявились під силу. Без скандалів та суперечок не обійшлось. Дивіться свіжий 9 епізод онлайн!

У новому 5 сезоні реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" ми спостерігатимемо за перевтіленням дівчат на леді. Розповідаємо, чим здивував новий 9 випуск проєкту.

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Це реаліті, яке кардинально змінює життя дівчат і допомагає знайти себе! Хто із дівчат побачив свої валізи за воротами Школи леді та назавжди покинули проєкт?

9 випуск: Дівчата зустрілися з батьками

Правління новообраної президентки Школи леді Лєни Пітин тривало недовго – до першої бійки. У реаліті уперше в історії проєкту Тетяна Моркіді, Катерина Виноградова й Ірина Зайцева ухвалили рішення змінити президентку. Хто очолить Школу леді?

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 9 випуск від 26-04-2021

Кожній учениці варто зосередитися на собі, а не на конфліктах. Адже починається передфінальний тиждень! Пацанки отримають змогу згадати, з чого все починалося. Експрес часу перенесе учасниць на 11 років назад, у дитинство. У вагоні учениці зустрінуться із маленькими копіями себе, які розірвуть їхні серця складними сімейними історіями. Побиття, байдужість, приниження – пацанки не з чуток знають, що це таке. Проте чи всім ученицям вдасться перейнятися дитячими історіями? Чи впізнають вони у дівчатах себе? Щоб відпустити минуле, психолог реаліті дасть ученицям можливість прожити втрачене дитинство. Пацанки потраплять у той період, у якому вони психологічно застрягли: Юля Куділінська й Іра Бакуліна опиняться в садочку;

Лєра Ткаченко та Лєна Пітин потраплять до молодшої школи;

Віка Топчай повернеться в старшу школу. Дівчата не тільки знову проживуть певний період свого життя, а й нарешті зможуть розв'язати проблеми минулого, які не відпускають їх. У програмі Нового каналу учениці зустрінуться зі своїми рідними! Ба більше, разом вони відвідають сесію психолога проєкту. Чи вдасться пацанкам нарешті порозумітися з батьками та відпустити образи?

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