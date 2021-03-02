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Учасниці Від пацанки до панянки 2021: біографія і фото 5 сезону
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На Новому каналі стартував новий 5 сезон шоу "Від пацанки до панянки". Познайомтеся з новими учасницями, адже кожна з них має цікаву історію життя та непростий характер.
У новому сезоні телевізійного реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" глядачі спостерігають перевтіленням дівчат, які поводяться зовсім не жіночно, на леді. Знайомтеся з новими пацанками!
І ще: Від пацанки до панянки 5 сезон 1 випуск: дивитись онлайн прем'єру реаліті
Навчання у "Школі леді" продовжать 9 дівчат:
- Аліна Лєтко
- Наталя Гаврик
- Вікторія Топчай
- Ірина Бакуліна
- Геогріна Данканич
- Валерія Паригіна
- Юлія Куділінська
- Олена Пітин
- Валерія Ткаченко
Аліна Лєтко
- Прізвисько: Луї Віттон
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/wolfwithyou/
- Вік: 19 років
- Рідне місто: Харків
Аліна – інстаблогерка, вона заробляє гроші завдяки своїй сторінці в соціальній мережі. Майже весь день проводить із телефоном в руках та більше не має жодних захоплень. Хіба що – брендові речі. На них дівчина готова витрачати всі свої гроші. Вона вважає себе взірцем стилю.
Наталя Гаврик
- Прізвисько: Чекуня
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/chekunya1305/
- Вік: 19 років
- Рідне місто: с. Богодухівка
Наталя – любителька погуляти та привернути до себе увагу. Через брак роботи в селі часто зловживає алкоголем. У нетверезому стані б’ється та провокує навколишніх. Так дівчина намагається вгамувати біль у душі та хоча б на деякий час забути про проблеми.
Вікторія Топчай
- Прізвисько: Снєжка
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/vi.topchai/
- Вік: 23 роки
- Рідне місто: Київ
У школі Віку не сприймали та знущалися. Вдома теж нікому було підтримати маленьку дівчинку. Її батько був тираном, бив її та маму. Дівчинка отримувала синці за найменшу провину. Коли батьки розлучилися, мама Віки вирішила поїхати на заробітки до Італії, залишивши 14-річну доньку фактично саму.
Ірина Бакуліна
- Прізвисько: Бакуля
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/bakulya_i/
- Вік: 18 років
- Рідне місто: Жмеринка
Ірина – дівчина, чиє життя – залежності. Щодня вона вживає наркотики та напивається мало не до втрати свідомості. Потім починаються бійки та скандали. Так проходить майже кожен її день. Вона може по кілька діб поспіль не з’являтися вдома – майже нікого це не цікавить. Мама та вітчим постійно пиячать, а потім до крові з’ясовують стосунки. Ці сварки та бійки Іра бачила змалечку, через що її психічне здоров’я похитнулося.
Георгіна Данканич
- Прізвисько: Джорджик
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/georgina_dankanich/
- Вік: 22 роки
- Рідне місто: Мукачево
Георгіна – місцева знаменитість у Мукачеві. Дівчина здобула собі славу захисника слабких. Вона майстер спорту з самбо. Окрім бійок, Георгіна відома ще й гулянками. Просто у парку вона збирає друзів та починає без зупинки пити алкоголь, а потім – гучно веселитися. Не всім це подобається, але дівчина вміє заспокоїти незадоволених.
Валерія Паригіна
- Прізвисько: Кім
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/prosto_kim69/
- Вік: 23 роки
- Рідне місто: Нікополь
Валерія – колишня професійна спортсменка. Вона була однією з найсильніших дівчат у бойовому самбо у своїй області, часто перемагала в поєдинках навіть хлопців. Валерія готувалася до міжнародних змагань і чемпіонатів. Але через серйозну травму була змушена назавжди піти зі спорту. Один невірний крок зламав її мрії та плани. Згадувати про той день дівчина не любить – тільки говорить, що це її другий день народження…
Юлія Куділінська
- Прізвисько: Фініш
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/yulia_finish/
- Вік: 21 рік
- Рідне місто: Київ
Друзі називають Юлю "Кіт" і вважають, що в неї дев'ять життів. Дівчина постійно знаходить для себе пригоди. Любить випити та потім чіплятися до людей. Найчастіше вуличні вечірки закінчуються бійками. Коли дівчина п'є занадто багато, то її вже неможливо зупинити – "хапає білочка". Друзів і рідних така поведінка дуже лякає.
Олена Пітин
- Прізвисько: Зая
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/lenapityn/
- Вік: 26 років
- Рідне місто: Суми
Олена – колишня музикантка, флейтистка. Але музичний інструмент дівчина проміняла на пляшку. Тепер її життя – вечірки, треш і головний біль від похмілля. У нетверезому стані Олена поводиться неадекватно і може втнути що завгодно – залізти на пам'ятник або вистрибнути з тролейбуса на повній швидкості. Вранці дівчині стає соромно. І свої почуття вона знову запиває міцними напоями.
Валерія Ткаченко
- Прізвисько: Чіча
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/lera_chicha/
- Вік: 17 років
- Рідне місто: Таврійськ
Лера – колишня футболістка. Своє хобі дівчині довелося покинути після зупинки серця. Тепер увесь вільний час вона присвячує наркотикам. Вживає щодня. Після – відривається у клубах. Майже кожен вечір закінчується бійкою. Свої "марафони" може продовжувати кілька днів і навіть тижнів.
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