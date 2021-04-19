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Від пацанки до панянки 5 сезон 8 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті
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На Новому каналі продовжується 5 сезон реаліті "Від пацанки до панянки". У 8 випуску учасниці проєкту зіткнулись із випробуваннями, які не всім виявились під силу. Без скандалів та суперечок не обійшлось. Дивіться свіжий 8 епізод онлайн!
У новому 5 сезоні реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" ми спостерігатимемо за перевтіленням дівчат на леді. Розповідаємо, чим здивував новий 8 випуск проєкту.
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Це реаліті, яке кардинально змінює життя дівчат і допомагає знайти себе! Хто із дівчат побачив свої валізи за воротами Школи леді та назавжди покинули проєкт?
8 випуск: Перший бізнес учасниць
Почнеться епізод із довгоочікуваного вердикту Тетяни Мокріді. У минулому випуску дівчата боролися за звання президентки Школи леді. І викладачі готові оголосити ім'я їхньої правої руки. Хто нею стала: володарка білого пера чи лідерка за результатами тижня в санаторії?
Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 8 випуск від 19-04-2021
Лас-Вегас на мінімалках: учасниці випробовують долю в казино
Червоне, чорне, зеро – й в одну мить Школа леді перетворилася на столицю рулетки та гральних автоматів Лас-Вегас. У холі зібралися гості викладачів, які навмисне підігрівали азартний дух у дівчат. Але докладати великих зусиль їм не довелося – пацанки виявилися надзвичайно азартними. А найбільше – новообрана президентка, яка не пропускала жодної ставки. Ще гірша ситуація в Ірини Бакуліної. Дівчина примудрилася програти всі гроші! Чи не вийде ученицям боком їхній азарт?
І, звісно, рулетка в Школі леді з'явилася не просто так. Викладачі в такий спосіб вирішили перевірити, як пацанки ставляться до грошей. Представники покоління Z мають особливе ставлення до грошей: вони не хочуть мати заощаджень і багато витрачають на розваги. А тому дирекція Школи леді взяла ситуацію у свої руки та вирішила навчити дівчат заробляти гроші. Чи вдалося це їм?
"Ми відкриваємо бізнес, ми робитимемо гроші"
У руки майбутніх леді потрапив їхній перший бізнес – хостел. На дівчатах лежить дуже поважна місія – підготувати заклад до урочистого відкриття. А цей день точно має принести їм чимало грошей. Скільки – залежить від того, як молоді бізнеследі підготуються до нього та скільки грошей вкладуть у розвиток хостелу. Цікаво, чи не занапастять пацанки й без того не надто перспективний бізнес?
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