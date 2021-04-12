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Від пацанки до панянки 5 сезон 7 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті
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На Новому каналі продовжується 5 сезон реаліті "Від пацанки до панянки". У 7 випуску учасниці проєкту зіткнулись із випробуваннями, які не всім виявились під силу. Без скандалів та суперечок не обійшлось. Дивіться свіжий 7 епізод онлайн!
У новому 5 сезоні реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" ми спостерігатимемо за перевтіленням дівчат на леді. Розповідаємо, чим здивував новий 7 випуск проєкту.
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7 випуск: Боротьба за лідерство починається
Це реаліті, яке кардинально змінює життя дівчат і допомагає знайти себе! Хто із дівчат побачив свої валізи за воротами Школи леді та назавжди покинули проєкт?
Хочете дізнатися, чи покине Кім Школу леді? Рішення викладачів вас здивує.
Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 7 випуск від 12-04-2021
Нехай почнеться битва за лідерство!
Новий навчальний тиждень для майбутніх леді стане найважливішим. Дівчата покинуть стіни Школи леді та приїдуть до одного із місцевих санаторіїв у найкращих традиціях радянського періоду. Проте не відпочивати, а працювати! Директорка відпочинково-оздоровчого комплексу Елеонора Венесуелівна дасть завдання учасницям – покращити умови в санаторії, "оживити його" та принести частинку сучасності. Звісно, усе не просто так: пацанки боротимуться за місце нової директорки комплексу. Це буде справжня боротьба за лідерство! Хто отримає перемогу та доведе: у банді дівчат є тільки один ватажок?
Тусквакс, азакріт, озєріт…
Кожна учасниця спробує себе в ролі лідера. Першими керівницями стануть Вікторія Топчай та Юлія Куділінська. Під їхнім керівництвом дівчата мають провести пацієнтам санаторію найпопулярніші оздоровчі процедури: соляна кімната, фізіотерапія, тубус-кварц, озокерит, душ Шарко. Проблеми в пацанок почнуться вже на етапі вимовляння та запам'ятовуванням назв процедур! Як же вони проводитимуть їх? Це буде дуже весело...
Традиційний санаторний сніданок
На місце Снєжки та Фінішу прийдуть нові лідерки – Зая та Гіта. Їхнє завдання: проконтролювати, як підлеглі дівчата приготують сніданок за технологічними картками. Лідерки мають об'єктивно оцінити смак і вказати на плюси та мінуси. Звісно, без конфліктів і нервів випробування не пройде. Що на етапі приготування, що на етапі дегустації між дівчатами не вщухатимуть сварки. Чи вдасться лідеркам виправити ситуацію?
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