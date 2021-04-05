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Від пацанки до панянки 5 сезон 6 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті

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#ВідПацанкиДоПанянки - фото 1
#ВідПацанкиДоПанянки

На Новому каналі продовжується 5 сезон реаліті "Від пацанки до панянки". У 6 випуску учасниці проєкту зіткнулись із випробуваннями, які не всім виявились під силу. Без скандалів та суперечок не обійшлось. Дивіться свіжий 6 епізод онлайн!

У новому 5 сезоні реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" ми спостерігатимемо за перевтіленням дівчат на леді. Розповідаємо, чим здивував новий 6 випуск проєкту.

Це цікаво: Учасниці Від пацанки до панянки 2021: біографія і фото 5 сезону

6 випуск: Викладачі борються з кланами в Школі леді

Це реаліті, яке кардинально змінює життя дівчат і допомагає знайти себе! Хто із дівчат побачив свої валізи за воротами Школи леді та назавжди покинули проєкт?

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 6 випуск від 05-04-2021

Ранок із Пітером Пеном поганим не буває, думали пацанки…

Із самого ранку Пітер Пен чекав на учасниць біля воріт Школи леді. Дворецький повідомить: для них викладачі приготували дуже відповідальну місію. І для її виконання дівчатам знадобиться сила – от тільки не фізична, а розумова. Усі пацанки добряче напружилися…

Від пацанки до панянки 5 сезон 6 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті - фото 454362

Учасниці сіли в автобус і вирушили до місця призначення. Транспорт їхав максимально повільно, аби дівчата змогли розгледіти невеликі підказки на своєму шляху. Проте дорога нагадувала справжній хоррор: на одному з будинків пацанки помітили стару ляльку, яка була прибита цвяхом та облита чимось незрозумілим. Що означав цей знак?

"Подорож" пацанок тривала недовго – за кілька хвилин їх привезли під ворота Школи леді, де їх зустрів Пітер Пен. От тільки таке враження, що вони повернулися у минуле! Дворецький знову привітався з учасницями, ніби побачив їх уперше, та оголосив одне й те ж завдання. Що відбувається?

"Ні" кланам у Школі леді!

Викладачі вирішили, що весь новий навчальний тиждень учасниці працюватимуть у парах: Фініш із Семом; Чіча з Бакулею; Зая зі Снєжкою; Зіта з Гітою.

Поєднання вибухове – найлютіші вороги стали командами! Кожна пара отримала один на двох імунітет. Пара, яка за підсумками кожного випробування стане найгіршою, позбавляється бонусу. А кому вдасться зберегти імунітет, наприкінці тижня має вирішити, хто ж його отримає. У такий спосіб дирекція вирішила поставити крапку в кланах Школи леді. Подивимось, до чого призведе такий експеримент.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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