Від пацанки до панянки 5 сезон 6 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті

Ранок із Пітером Пеном поганим не буває, думали пацанки…

Із самого ранку Пітер Пен чекав на учасниць біля воріт Школи леді. Дворецький повідомить: для них викладачі приготували дуже відповідальну місію. І для її виконання дівчатам знадобиться сила – от тільки не фізична, а розумова. Усі пацанки добряче напружилися…

Учасниці сіли в автобус і вирушили до місця призначення. Транспорт їхав максимально повільно, аби дівчата змогли розгледіти невеликі підказки на своєму шляху. Проте дорога нагадувала справжній хоррор: на одному з будинків пацанки помітили стару ляльку, яка була прибита цвяхом та облита чимось незрозумілим. Що означав цей знак?

"Подорож" пацанок тривала недовго – за кілька хвилин їх привезли під ворота Школи леді, де їх зустрів Пітер Пен. От тільки таке враження, що вони повернулися у минуле! Дворецький знову привітався з учасницями, ніби побачив їх уперше, та оголосив одне й те ж завдання. Що відбувається?

"Ні" кланам у Школі леді!

Викладачі вирішили, що весь новий навчальний тиждень учасниці працюватимуть у парах: Фініш із Семом; Чіча з Бакулею; Зая зі Снєжкою; Зіта з Гітою.

Поєднання вибухове – найлютіші вороги стали командами! Кожна пара отримала один на двох імунітет. Пара, яка за підсумками кожного випробування стане найгіршою, позбавляється бонусу. А кому вдасться зберегти імунітет, наприкінці тижня має вирішити, хто ж його отримає. У такий спосіб дирекція вирішила поставити крапку в кланах Школи леді. Подивимось, до чого призведе такий експеримент.