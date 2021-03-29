Від пацанки до панянки 5 сезон 5 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті

На Новому каналі продовжується 5 сезон реаліті "Від пацанки до панянки". У 5 випуску учасниці проєкту зіткнулись із випробуваннями, які не всім виявились під силу. Без скандалів та суперечок не обійшлось. Дивіться свіжий 5 епізод онлайн!

У новому 5 сезоні реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" ми спостерігатимемо за перевтіленням дівчат на леді. Розповідаємо, чим здивував новий 5 випуск проєкту.

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5 випуск: Кардинальне перевтілення

Це реаліті, яке кардинально змінює життя дівчат і допомагає знайти себе! Хто із дівчат побачив свої валізи за воротами Школи леді та назавжди покинули проєкт?

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 5 випуск від 29-03-2021

Перевтілення на леді Розбір гардеробу, зміна стилю та зачіски – рано чи пізно ці думки підкрадаються в голову кожного. Але учасниці налаштовані до подібних трансформацій критично. Ба більше, тема жіночності та зовнішності для них табу. Щоб змінити цю ситуацію, викладачі Школи леді запросили спеціальних експертів – психологічного коуча, бізнеследі, засновницю проєктів про стиль і красу Маліку Беатріче та її помічника Освальда. Завдання гостей: розкритикувати стиль і вигляд учасниць. Для чого? Дурка-дурка, забери гримера… Після доброї прочуханки від Маліки на пацанок чекатиме кардинальне перевтілення. Стрижки, зачіски, макіяж і манікюр – за кілька хвилин дівчат просто важко буде впізнати. От тільки в процесі б'юті процедур учасниці повернуться у 90-ті: сині тіні, графічні тонкі брови, начіс, вії до брів. Щось тут не те… Пояснення незвичних образів учасниць – експеримент дирекції. Викладачі Школи леді навмисне зробили з пацанок так звану карикатурну сучасну красу. А все для того, щоб перевірити: як епатажний образ вплине на поведінку дівчат та їхнє самосприйняття. Що з цього вийде? Усі подробиці – у відео. Компанія SOS & SI: пацанки стануть секретарками чи… У такому чудернацькому вигляді дівчата прийдуть на конкурс на вакансію секретаря компанії SOS & SI. Назва фірми вже не вселяє довіру… У чому полягатиме кастинг? Який критерій буде визначним у рішенні великих начальників? І найголовніше: для чого вся ця вистава?

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