Від пацанки до панянки 5 сезон 4 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті

На Новому каналі продовжується 5 сезон реаліті "Від пацанки до панянки". У 4 випуску учасниці проєкту зіткнулись із випробуваннями, які не всім виявились під силу. Без скандалів та суперечок не обійшлось. Дивіться свіжий 4 епізод онлайн!

У новому 5 сезоні реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" ми спостерігатимемо за перевтіленням дівчат на леді. Розповідаємо, чим здивував новий 4 випуск проєкту.

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4 випуск: Заручниці жорстокості на думки оточення

Це реаліті, яке кардинально змінює життя дівчат і допомагає знайти себе!

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 4 випуск від 22-03-2021

Залежні чи не вперше в житті потраплять до картинної галереї на виставку сучасного мистецтва. От тільки знайомство з експонатами перервуть неочікувані гості – бандити великих столиць. Банда взяла в заручники не тільки пацанок, а і звичайних гостей, з-поміж яких були літні люди та вагітна жінка. Проте небажані гості – добре продуманий план дирекції Школи леді…

Паперовий будинок Викладачі вирішили застосувати в навчанні пацанок аналог Стенфордського тюремного експерименту – одні керують іншими. Грабіжники поступово вербуватимуть у свою банду дівчат. Вони запропонують кожній привілей в обмін на керування однокласницями. Цікаво, наскільки далеко пацанки спроможні зайти? Над ким жорстокість візьме верх? Випробування не пройде без зривів і конфліктів. У розпал експерименту Іра Бакуля знову зірветься та питиме все, що горить. Ба більше, на п'яну голову Бакуліна почне трощити все на своєму шляху. Така поведінка однокласниці виведе із себе Лєру Ткаченко. У хід підуть кулаки? Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новий канал (@novy_channel) Три нові учасниці! Після напруженого експерименту на учасниць чекатиме неприємний сюрприз. У Школі леді з'являться три нові однокласниці. І поводитимуть вони себе, м'яко кажучи, по-свинськи. Напідпитку вони провокуватимуть пацанок до бійки, рознесуть їхню кімнату та почнуть прописувати свої правила. Таке хамство дівчата точно не терпітимуть! Чому дівчат поділять на "прислугу" та "панянок"? У який спосіб із пацанок "вибиватимуть" ненормативну лексику? І який біль вбиває учасниць із середини?

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