Від пацанки до панянки 5 сезон 3 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті

Поховати себе заживо! Чи своє минуле?

Перший тиждень навчання в Школі леді для майбутніх панянок почнеться із випробування. Дівчат завезли в незрозуміле місце, де повсюди були розкидані відбитки взуття. На них учасниці знайшли фрази, які для кожної із них є дуже важливими та грають не останню роль у їхньому житті й становленні: Не жалій; Принижуй; Мої друзі – фейк; Не плач; Домінуй; Живу, як хочу.

І пацанки зустріли їх на своєму шляху не просто так. Викладачі Школи леді поставили собі за мету діагностувати проблеми дівчат, які не дають їм рухатися вперед. Для подальшої зміни способу життя дирекції важливо зрозуміти головне: звідки та головне куди прагнуть дійти учасниці. Адже це перший крок і до розуміння проблеми, і до змін…

Яким було здивування пацанок, коли на місці випробування вони побачили напіввикопані ями. Ба більше, їм довелося копати могили до кінця! Але кому: собі чи своїм проблемам, страхам, звичкам і минулому життю?



Який рівень інтелекту в пацанок?

Попри те, що 21-е століття – цифровий період, де людина користується гаджетами, Google та різними ресурсами, які допомагають знайти ту чи іншу інформацію, мозок у житті залишається життєво важливим. Тому дівчата визначали рівень свого інтелекту – IQ. Хто виявився найрозумнішою із дівчат? А кому варто прокачувати й прокачувати свій інтелект?