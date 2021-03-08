Від пацанки до панянки 5 сезон 2 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті

На Новому каналі стартував 5 сезон реаліті "Від пацанки до панянки". У 2 випуску учасниці проєкту зіткнулись із першими випробуваннями, які не всім виявились під силу. Без скандалів та суперечок не обійшлось. Дивіться свіжий 2 випуск онлайн!

У новому 5 сезоні реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" ми спостерігатимемо за перевтіленням дівчат на леді. Розповідаємо, чим здивував новий 2 випуск проєкту.

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2 випуск: Ніч у божевільні, скандал у Школі леді та візит поліції

Це реаліті, яке кардинально змінює життя дівчат і допомагає знайти себе!

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 2 випуск від 08-03-2021

Цей випуск почнеться з неприємного. У попередньому випуску пацанки своєю поведінкою вивели із себе дирекцію Школи леді. Постійні бійки, пиятики, конфлікти – так виглядало знайомство із майбутніми ученицями. Така поведінка неприпустима в стінах Школи леді. Як покарання учасницям потрібно вирішити, хто з них відповість за їхню ганебну поведінку! Хто тягне учасниць на самісіньке дно? Кому доведеться покинути реаліті, не отримавши шанс на зміни?

Експеримент дирекції Школи леді з тріском провалився – дівчата не довели свою належність до жодного з поколінь. Фактично своєю поведінкою майбутні учениці знищили звичний хід еволюції. А тому пацанки опинилися в зламаному світі. Чорна кімната, зламані меблі, люди в білому, які постійно повторюють якісь незрозумілі фрази. Якась божевільня! Але найцікавіше попереду. Саме в такій напруженій і страхітливій атмосфері учасниці проведуть ніч…

Ранок у божевільні почався не з кави, а з похмілля. Щоб трохи "оздоровитися", "леді" вирішили прийняти улюблені "ліки" – алкоголь і цигарку. Кожна з дівчат почала витягувати все найцінніше із заначок. Здається, терапія теж не виправдала себе… Чи це поспішні висновки?

На дівчат чекало ще декілька сюрпризів. На вулиці так званої "божевільні" вони знайшли купу гіпсових голів, які були розкидані по траві та висіли на стінах. Проте й це ще квіточки! Неподалік вони почули дивний голос. Підійшовши ближче, пацанки побачити: у ямі, на глибині 4 метрів, була дівчина! Хто це? Нова учасниця? І чому вона опинилася в ямі?

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