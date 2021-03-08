На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Від пацанки до панянки 5 сезон 2 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті
-
- 27
На Новому каналі стартував 5 сезон реаліті "Від пацанки до панянки". У 2 випуску учасниці проєкту зіткнулись із першими випробуваннями, які не всім виявились під силу. Без скандалів та суперечок не обійшлось. Дивіться свіжий 2 випуск онлайн!
У новому 5 сезоні реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" ми спостерігатимемо за перевтіленням дівчат на леді. Розповідаємо, чим здивував новий 2 випуск проєкту.
Це цікаво: Учасниці Від пацанки до панянки 2021: біографія і фото 5 сезону
2 випуск: Ніч у божевільні, скандал у Школі леді та візит поліції
Це реаліті, яке кардинально змінює життя дівчат і допомагає знайти себе!
Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 2 випуск від 08-03-2021
Цей випуск почнеться з неприємного. У попередньому випуску пацанки своєю поведінкою вивели із себе дирекцію Школи леді. Постійні бійки, пиятики, конфлікти – так виглядало знайомство із майбутніми ученицями. Така поведінка неприпустима в стінах Школи леді. Як покарання учасницям потрібно вирішити, хто з них відповість за їхню ганебну поведінку! Хто тягне учасниць на самісіньке дно? Кому доведеться покинути реаліті, не отримавши шанс на зміни?
Експеримент дирекції Школи леді з тріском провалився – дівчата не довели свою належність до жодного з поколінь. Фактично своєю поведінкою майбутні учениці знищили звичний хід еволюції. А тому пацанки опинилися в зламаному світі. Чорна кімната, зламані меблі, люди в білому, які постійно повторюють якісь незрозумілі фрази. Якась божевільня! Але найцікавіше попереду. Саме в такій напруженій і страхітливій атмосфері учасниці проведуть ніч…
Ранок у божевільні почався не з кави, а з похмілля. Щоб трохи "оздоровитися", "леді" вирішили прийняти улюблені "ліки" – алкоголь і цигарку. Кожна з дівчат почала витягувати все найцінніше із заначок. Здається, терапія теж не виправдала себе… Чи це поспішні висновки?
На дівчат чекало ще декілька сюрпризів. На вулиці так званої "божевільні" вони знайшли купу гіпсових голів, які були розкидані по траві та висіли на стінах. Проте й це ще квіточки! Неподалік вони почули дивний голос. Підійшовши ближче, пацанки побачити: у ямі, на глибині 4 метрів, була дівчина! Хто це? Нова учасниця? І чому вона опинилася в ямі?
Читайте також: Холостяк 2021: які учасниці боротимуться за Михайла Заливако у 11 сезоні
-
20:489 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:20Як правильно користуватись сільничкою: відео з кафе підкорило TikTok
-
19:53Названо найбезпечніші авто, яким найбільше довіряють водії
-
19:29Зухвала Даша Астаф'єва розбурхала мережу еротичною білизною
-
19:17Фітнес-браслет видав зрадника: ведуча поділилась своєю історією
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:50Від пацанки до панянки 5 сезон 2 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті
-
18:34У NASA показали знімок галактики за 100 мільйонів світлових років від Землі
-
18:17Найгарячіша гравець світу у покер захопила новим відео (18+)
-
17:55Гороскоп на 9 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:35Поліцейські протаранили спорткар Porsche 911 GT3, затримуючи викрадача: відео
-
17:18Чи можна заразитись коронавірусом через вакцинацію: відповідь МОЗ
-
16:56В Амстердамі провели масову вечірку-експеримент з розповсюдження COVID-19
-
16:44Чому не варто активно пити ромашковий чай
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:28Учені зрозуміли, чому сир – ідеальна закуска до вина
-
16:15Сексуальна Ніколь Шерзінгер у латексі розбурхала фанатів (18+)
-
15:51Для тих, хто уже вакцинувався: названо найкращі країни для відпочинку у 2021 році
-
15:30Чи всім потрібно бути жайворонками: плюси і мінуси ранніх підйомів
-
15:15У мережі жорстко розкритикували одну з учасниць Холостяка-11: від неї нудить
-
14:59Єлизавета II купила цуценя коргі за 2,6 тисячі фунтів
-
14:48ТЕСТ: перевір, чи знаєш ти, як святкувати Масляну
-
14:30Чим відрізняються жіночі і чоловічі кишені: це фото здивувало мережу
-
14:12Дієтичні продукти, які лише заважають схуднути: повний список
-
13:57Легендарну Toyota з 80-х в ідеальному стані виставили на продаж
-
19:53Названо найбезпечніші авто, яким найбільше довіряють водії
-
17:18Чи можна заразитись коронавірусом через вакцинацію: відповідь МОЗ
-
14:48ТЕСТ: перевір, чи знаєш ти, як святкувати Масляну
-
11:428 березня – не про квіти: ТОП 5 книг, які варто прочитати на Міжнародний жіночий день
-
08:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 березня
-
07:19Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні
- 07 березня
-
21:43Наче Том і Джері: 5 порад від психолога парам, які постійно сваряться
-
18:42Дівчина тижня: гаряча українська пілотеса Інеса Тушканова, яка є секс-символом автоспорту
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:23Тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 березня
- 06 березня
-
21:17Як навчитися відкладати гроші: 3 прості психологічні трюки
-
18:18Три фрази, які замінять заїжджений вислів "Не хвилюйся"
-
15:15Як освіжити інтер'єр без витрат: три головних правила декоратора
-
12:15Міфи про догляд за зубами, про які треба забути
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 березня
-
08:315 найбільш надихаючих способів почати свій день
- 05 березня
-
21:51Ви теж це робите: 5 поширених помилок, які заважають вам відростити волосся
-
19:13Бийся як дівчина: 7 супергероїнь, які вражають не лише красою, а й своїми суперсилами
-
16:50Чого не хочуть жінки: ТОП найгірших подарунків для коханих
-
14:16Як підготувати автомобіль до весни: чек-лист з 10-ти обов'язкових пунктів
-
11:17Кращі з кращих: ТОП 25 легендарних сцен з кіно та серіалів
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 березня
-
07:47Експерти назвали 6 вагомих причин почати ранок з зарядки
- 04 березня
-
21:47Учені назвали дієвий спосіб заснути за лічені секунди