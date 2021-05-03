Від пацанки до панянки 5 сезон 10 випуск: дивитись онлайн фінал, хто переміг у реаліті

На Новому каналі завершується 5 сезон реаліті "Від пацанки до панянки". У 10 випуску учасниці вже дійшли до фіналу та боротимуться за перемогу. Без сюрпризів не обійшлось. Дивіться фінал 10 епізод онлайн!

У новому 5 сезоні реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" ми спостерігатимемо за перевтіленням дівчат на леді. Розповідаємо, чим здивував новий 10 випуск проєкту. Це реаліті, яке кардинально змінює життя дівчат і допомагає знайти себе!

Це цікаво: Учасниці Від пацанки до панянки 2021: біографія і фото 5 сезону

10 випуск: Фінал

Покоління Z лякало оточення своєю агресивною поведінкою та залежностями. Алкоголь, бійки, заборонені речовини, соцмережі, вечірки – без них дівчата не уявляли свого життя. Проте вони знайшли в собі сили стати на шлях змін і довести: вони заслуговують на краще життя. 15 учасниць пройшли справжню школу виживання, експрес-курс, який допоміг їм звільнитися від кайданів минулого життя, відпустити образи, переосмислити свій спосіб життя та переродитися, як фенікс. Але тільки одна стане обраною – переможницею.

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 10 випуск від 03-05-2021

Хто потрапив до фіналу? У попередньому випуску дирекція Школи леді оголосила не повний список фіналісток. Відомо, що боротися за звання переможниці будуть Іра Бакуліна та Лєра Ткаченко. Хто з дівчат приєднається до них? Останній ривок – іспити в Школі леді Фіналістки востаннє прокинуться в стінах Школи леді. Від сьогодні дівчата житимуть у зовсім іншому місці. Проте прощання з таким уже рідним місцем стане для пацанок болючим… У фіналі на учасниць чекатиме найвідповідальніший тиждень із вирішальними випробуваннями. Кожна учениця має скласти іспити в Школі леді, аби отримати диплом про завершення закладу, який змінює життя. Чи всі гідно завершать школу? Результати своїх змін дівчата продемонструють на фінальних випробуваннях! Не пропустіть: перевірку учасниць на зіркову хворобу, відверту розмову з Олександром Педаном, грандіозний випускний вечір.

Читайте також: Від пацанки до панянки 5 сезон 8 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті