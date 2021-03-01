Від пацанки до панянки 5 сезон 1 випуск: дивитись онлайн прем'єру реаліті

Новий канал презентував новий 5 сезон реаліті "Від пацанки до панянки". Цікавим став набір учасниць, кожна з яких має непересічну історію життя, адже цей сезон присвячений поколінню Z, якому заважає бути вільними їхня Zалежність. Дивіться 1 випуск онлайн!

У новому 5 сезоні реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" ми спостерігатимемо за перевтіленням дівчат на леді. Розповідаємо, чим здивувала прем'єра проєкту.

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1 випуск: Пацанки "вриваються" в нове життя

Це реаліті, яке кардинально змінює життя дівчат і допомагає знайти себе!

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 1 випуск від 01-03-2021

Покоління Z – покоління Zалежності

У новому сезоні ученицями Школи леді стали дівчата із надзвичайно складними долями. Усі вони – діти покоління Z, які є абсолютною протилежністю учасниць попередніх сезонів. У кожної із пацанки своя надскладна історія життя, але їх усіх об'єднує одне – Zалежність. Алкоголь, наркотики, цигарки, гроші, нічні вечірки… Усе це отруює їхнє життя та перекриває кисень у легенях. Аби звільнитися з кайданів залежності, учасниці наважилися на складний крок – поставити хрест на минулому та зробити крок назустріч світлому майбутньому. Чи всім вдасться це зробити? Хто змінить себе та світ? І який тернистий шлях чекає на нових учениць Школи леді?

Тепла зустріч – удар із вертухи, кулаком "під дих" та плювок в обличчя

Зустріч новообраних учениць Школи леді складно назвати "теплою". Спершу все починалося навіть не так погано: пацанки мило привіталися одна з одною, випили по 50 грамів і почали "притиратися". Поки не з'явилася вона – Юля Фініш Куділінська. Дівчина прямувала на зустріч уже в стані алкогольного сп'яніння, тому агресії не уникнути. Учасниця накинулася на Іру Бакулю Бакуліну зі словами "я тут найголовніша". Здається, хтось із перших хвилин нажив собі лютого ворога… Чим закінчилася бійка без правил? І як інші пацанки показали себе?

Пацанки знімають маски та оголюють душу

Зухвала поведінка учасниць – це лише зовнішня оболонка, під якою вони приховують страх, образи, сльози, ненависть до батьків, суїцидальні думки та сором. Кожна з них не сама стала на шлях алкоголю, постійних гулянок, наркотиків. Їх до цього, за руку, привели життєві обставити. Які саме?

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