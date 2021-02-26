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Ексдружина Андрія Богдана прийшла на проєкт Холостяк: відео

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Анна Богдан - фото 1
Анна Богдан

В одинадцятому сезоні шоу Холостяк участь візьме колишня дружина екскерівника Офісу президента Андрія Богдана Анна.

Тепер Анна Богдан буде боротися за серце харківського бізнесмена, засновника логістичної компанії Михайла Заливака.

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"Моїм колишнім чоловіком був Андрій Богдан. Він зробив мені пропозицію через три місяці нашого спілкування. Звісно ж, я сказала "так", – сказала Ганна. До 2019 року Андрій Богдан був одружений з Ольгою, з якою виховував чотирьох дочок: Вікторію, Анастасію, Катерину і Софію.

Як довго тривали відносини екскерівника Офісу президента з Анною – невідомо, оскільки про другий шлюб чиновника в мережі немає інформації.

Новий Холостяк – 31-річний бізнесмен з Харкова. Михайло Заливако – засновник логістичної компанії. Крім бізнесу, важливе місце у його житті посідає спорт. Чоловік регулярно навідується до спортзалу, обожнює екстрим, а також походи в гори. Торік Заливако здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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