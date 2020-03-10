Від пацанки до панянки 4 сезон 4 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

Пристрасті в реаліті "Від пацанки до панянки" розпалюються не на жарт! У 4 випуску учасниць проєкту чекали нові випробування, які декому виявились не під силу. Дивіться онлайн свіжий випуск скандального шоу!

У реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" ми стежимо за перевтіленням закостенілих "пацанок" у справжніх леді. Кожного ефіру проєкт покидає одна з учасниць, адже кардинально змінити власні звички "загубленим" дуже складно...

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 4 випуск від 09-03-2020

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Дев'ять учасниць реаліті прокинулися після потужного "бухачу" та усвідомили, що натворили напередодні! Сильне похмілля – єдине, про що могли думати пацанки. Але, зібравши всі сили, вони все ж спакували валізи та покинули Школу леді. Однак яке було їхнє здивування, коли автобус із 80-х відвіз дівчат не на вокзал, а до соціального центру для осіб, що не мають постійного місця проживання.

Дирекція таки дала #загубленим другий шанс. Проте викладачі не змогли пробачити учасницям їхню ганебну поведінку на вечірці, а тому відправили їх до центру соціальної адаптації осіб без постійного місця проживання. У Школі леді дівчата жили на всьому готовому, а така "курортна" атмосфера розслабила їх. Тепер вони опинилися в ситуації, коли треба дуже багато працювати. Ба більше, вони повинні доглядати за безхатьками та хворими.

Ще один неприємний сюрприз від дирекції для дівчат – нова учасниця. 22-річна Катюша Большакова на прізвисько Серьога, – справжня хуліганка. Перепити хлопця? Не проблема! Заступитися за слабшого? Катя – перша. Але під образом "грози району" дівчина приховувала складну життєву драму. З дитинства її виховував вітчим, який постійно знущався з дівчини, жорстоко бив її та не давав спокійно жити. Звірське ставлення нерідного тата змусило Катю постійно втікати з дому. Як наслідок – Серьогу виховала вулиця.

Цього випуску ми попрощались із "пацанкою" Сабіною, яка покинула проєкт за власним бажанням....

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