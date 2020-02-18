Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону

На Новому каналі стартував новий 4 сезон шоу "Від пацанки до панянки". Познайомтеся з новими учасницями, адже кожна з них має цікаву історію життя та непростий характер.

У новому сезоні телевізійного реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" глядачі спостерігають перевтіленням дівчат, які поводяться зовсім не жіночно, на леді. Знайомтеся з новими пацанками!

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Навчання у "Школі леді" продовжать 10 дівчат:

Прізвисько : Стріпуха

: Стріпуха Акаунт в Інстаграмі : https://www.instagram.com/marry_plaiiin/

: https://www.instagram.com/marry_plaiiin/ Вік : 22

: 22 Рідне місто: Львів

Дівчина працює стриптизеркою й не приховує це, а навіть навпаки – радіє, що достатньо заробляє. Їй з дитинства не вистачало любові, а після розлучення батьків, дівчинка жила у різних родичів, поки не почала жити окремо. Маша каже, що зараз втратила смак до життя й ніщо її не тішить.

Прізвисько : –

: – Акаунт в Інстаграмі : https://www.instagram.com/hudoverdieva_sabina/

: https://www.instagram.com/hudoverdieva_sabina/ Вік : 20

: 20 Рідне місто: Лозовка

З тринадцятирічного віку вітчим дівчини змушував її брати участь у боях без правил. Це були бійки до смерті. Тепер вона нікому не довіряє і в усьому шукає пастку. Декілька разів Сабіна намагалася скоїти суїцид.

Прізвисько : Париж

: Париж Акаунт в Інстаграмі : https://www.instagram.com/fil1pskaya46/

: https://www.instagram.com/fil1pskaya46/ Вік : 24

: 24 Рідне місто: Харків

Настя останні роки живе та працює шеф-кухарем у Франції. Вона занадто жорстка та вимоглива, вважає себе кращою за інших та любить звертати на себе увагу, різко реагує на критику, не вміє стримувати емоції.

Прізвисько : Двє звєзди

: Двє звєзди Акаунт в Інстаграмі : https://www.instagram.com/malvina190219/

: https://www.instagram.com/malvina190219/ Вік : 21

: 21 Рідне місто: Вишгород

Дівчина живе у вигаданому світі й вважає себе популярною. На жаль, інші цього не бачать. Їй подобається бути в центрі уваги, а домагається цього Аліна безглуздими витівками та хуліганством. А спілкується вона з безхатьками та пияками.

Прізвисько : Синяк

: Синяк Акаунт в Інстаграмі : https://www.instagram.com/vivere_vi/

: https://www.instagram.com/vivere_vi/ Вік : 19

: 19 Рідне місто: Одеса

Вікторія працює веб-моделлю, а інший час приділяє тусовкам і розвагам. Вона справжня королева трешу та вечірок, яка спеціально дратує людей, провокує їх. Втекти від самотності й жорстокості Віці допомагали наркотики, які вона вперше спробувала у 12 років. А ще на її рахунку дві спроби суїциду.

Прізвисько : Канарєйка

: Канарєйка Акаунт в Інстаграмі : https://www.instagram.com/katya_ustynova_/

: https://www.instagram.com/katya_ustynova_/ Вік : 18

: 18 Рідне місто: Київ

Катя залежна від алкоголю, а точніше від пива, адже вона лідер у змаганнях "Хто швидше вип'є пляшку пива?" Катя живе одним днем, не переймається за своє майбутнє, нічим не цікавиться, не бачить сенсу у своєму розвитку, не працює, живе коштом "спонсорів".

Прізвисько : Батюшка

: Батюшка Акаунт в Інстаграмі : https://www.instagram.com/mongolo4ka_/

: https://www.instagram.com/mongolo4ka_/ Вік : 19

: 19 Рідне місто: Вінниця

Дівчина – місцевий кримінальний авторитет. Вона заробляє на ігрових автоматах і крадіжках. Лише наркотики допомагають їй, які вона приймає з 15 років. Батьки не займалася її вихованням, а їздили на заробітки.

Прізвисько : –

: – Акаунт в Інстаграмі : https://www.instagram.com/vladyslava_rogovenko/

: https://www.instagram.com/vladyslava_rogovenko/ Вік : 24

: 24 Рідне місто: Дніпро

Влада широко відома у вузьких колах, адже дівчина брала участь у шоу "Топмодель по-українськи". На жаль, після шоу дівчина не пішла підкорювати подіуми та обкладинки журналів, а повернулася до залежностей: від наркотиків, від вечірок, від стосунків.

Прізвисько : Боксьорша

: Боксьорша Акаунт в Інстаграмі : https://www.instagram.com/victoria_alehina07/

: https://www.instagram.com/victoria_alehina07/ Вік : 18

: 18 Рідне місто: Краматорськ

Дівчина грає у збірній України з мініфутбол. Зараз вона на неї не ставлять ставки, як було раніше, адже Віка втратила форму через алкоголь і відсутність дисципліни. Спортивна репутація дівчини постраждала. Віка почувається самотньою, адже у віці одного місяць її кинула рідна матір.

Прізвисько : Бандітка

: Бандітка Акаунт в Інстаграмі : https://www.instagram.com/b.a.n.d.i.t.k.a2/

: https://www.instagram.com/b.a.n.d.i.t.k.a2/ Вік : 19

: 19 Рідне місто: Полтава

Юля – гроза району, без неї не відбувається жодна бійка. Вона не знає свого батька, а матір в дитинстві відмовилася від неї й дівчина жила в дитячому будинку. Потім її забрали прийомні батьки, але у віці 6 років рідна мати забрала Юлю через суд. З того часу дівчина страждала, зазнавала знущань та побоїв.

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