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Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону
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На Новому каналі стартував новий 4 сезон шоу "Від пацанки до панянки". Познайомтеся з новими учасницями, адже кожна з них має цікаву історію життя та непростий характер.
У новому сезоні телевізійного реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" глядачі спостерігають перевтіленням дівчат, які поводяться зовсім не жіночно, на леді. Знайомтеся з новими пацанками!
І ще: Від пацанки до панянки 4 сезон 1 випуск: дивитись онлайн прем'єру реаліті
Навчання у "Школі леді" продовжать 10 дівчат:
- Марія Пересьолкіна
- Сабіна Шейко
- Анастасія Філіпська
- Аліна Шевченко
- Вікторія Кошутіна
- Катерина Устинова
- Євгенія Мазур
- Владислава Роговенко
- Вікторія Альохіна
- Юлія Чигринець
Марія Пересьолкіна
- Прізвисько: Стріпуха
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/marry_plaiiin/
- Вік: 22
- Рідне місто: Львів
Дівчина працює стриптизеркою й не приховує це, а навіть навпаки – радіє, що достатньо заробляє. Їй з дитинства не вистачало любові, а після розлучення батьків, дівчинка жила у різних родичів, поки не почала жити окремо. Маша каже, що зараз втратила смак до життя й ніщо її не тішить.
Сабіна Шейко
- Прізвисько: –
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/hudoverdieva_sabina/
- Вік: 20
- Рідне місто: Лозовка
З тринадцятирічного віку вітчим дівчини змушував її брати участь у боях без правил. Це були бійки до смерті. Тепер вона нікому не довіряє і в усьому шукає пастку. Декілька разів Сабіна намагалася скоїти суїцид.
Анастасія Філіпська
- Прізвисько: Париж
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/fil1pskaya46/
- Вік: 24
- Рідне місто: Харків
Настя останні роки живе та працює шеф-кухарем у Франції. Вона занадто жорстка та вимоглива, вважає себе кращою за інших та любить звертати на себе увагу, різко реагує на критику, не вміє стримувати емоції.
Аліна Шевченко
- Прізвисько: Двє звєзди
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/malvina190219/
- Вік: 21
- Рідне місто: Вишгород
Дівчина живе у вигаданому світі й вважає себе популярною. На жаль, інші цього не бачать. Їй подобається бути в центрі уваги, а домагається цього Аліна безглуздими витівками та хуліганством. А спілкується вона з безхатьками та пияками.
Вікторія Кошутіна
- Прізвисько: Синяк
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/vivere_vi/
- Вік: 19
- Рідне місто: Одеса
Вікторія працює веб-моделлю, а інший час приділяє тусовкам і розвагам. Вона справжня королева трешу та вечірок, яка спеціально дратує людей, провокує їх. Втекти від самотності й жорстокості Віці допомагали наркотики, які вона вперше спробувала у 12 років. А ще на її рахунку дві спроби суїциду.
Катерина Устинова
- Прізвисько: Канарєйка
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/katya_ustynova_/
- Вік: 18
- Рідне місто: Київ
Катя залежна від алкоголю, а точніше від пива, адже вона лідер у змаганнях "Хто швидше вип'є пляшку пива?" Катя живе одним днем, не переймається за своє майбутнє, нічим не цікавиться, не бачить сенсу у своєму розвитку, не працює, живе коштом "спонсорів".
Євгенія Мазур
- Прізвисько: Батюшка
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/mongolo4ka_/
- Вік: 19
- Рідне місто: Вінниця
Дівчина – місцевий кримінальний авторитет. Вона заробляє на ігрових автоматах і крадіжках. Лише наркотики допомагають їй, які вона приймає з 15 років. Батьки не займалася її вихованням, а їздили на заробітки.
Владислава Роговенко
- Прізвисько: –
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/vladyslava_rogovenko/
- Вік: 24
- Рідне місто: Дніпро
Влада широко відома у вузьких колах, адже дівчина брала участь у шоу "Топмодель по-українськи". На жаль, після шоу дівчина не пішла підкорювати подіуми та обкладинки журналів, а повернулася до залежностей: від наркотиків, від вечірок, від стосунків.
Вікторія Альохіна
- Прізвисько: Боксьорша
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/victoria_alehina07/
- Вік: 18
- Рідне місто: Краматорськ
Дівчина грає у збірній України з мініфутбол. Зараз вона на неї не ставлять ставки, як було раніше, адже Віка втратила форму через алкоголь і відсутність дисципліни. Спортивна репутація дівчини постраждала. Віка почувається самотньою, адже у віці одного місяць її кинула рідна матір.
Юлія Чигринець
- Прізвисько: Бандітка
- Акаунт в Інстаграмі: https://www.instagram.com/b.a.n.d.i.t.k.a2/
- Вік: 19
- Рідне місто: Полтава
Юля – гроза району, без неї не відбувається жодна бійка. Вона не знає свого батька, а матір в дитинстві відмовилася від неї й дівчина жила в дитячому будинку. Потім її забрали прийомні батьки, але у віці 6 років рідна мати забрала Юлю через суд. З того часу дівчина страждала, зазнавала знущань та побоїв.
До теми: Jerry Heil – НЕ БЕЙБI: слухайте новий саундтрек Від пацанки до панянки
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