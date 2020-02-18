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Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону

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учасниці 4 сезону шоу Від пацанки до панянки - фото 1
учасниці 4 сезону шоу Від пацанки до панянки

На Новому каналі стартував новий 4 сезон шоу "Від пацанки до панянки". Познайомтеся з новими учасницями, адже кожна з них має цікаву історію життя та непростий характер.

У новому сезоні телевізійного реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" глядачі спостерігають перевтіленням дівчат, які поводяться зовсім не жіночно, на леді. Знайомтеся з новими пацанками!

І ще: Від пацанки до панянки 4 сезон 1 випуск: дивитись онлайн прем'єру реаліті

Навчання у "Школі леді" продовжать 10 дівчат:

  1. Марія Пересьолкіна
  2. Сабіна Шейко
  3. Анастасія Філіпська
  4. Аліна Шевченко
  5. Вікторія Кошутіна
  6. Катерина Устинова
  7. Євгенія Мазур
  8. Владислава Роговенко
  9. Вікторія Альохіна
  10. Юлія Чигринець

Марія Пересьолкіна

Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386777
Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386776

Дівчина працює стриптизеркою й не приховує це, а навіть навпаки – радіє, що достатньо заробляє. Їй з дитинства не вистачало любові, а після розлучення батьків, дівчинка жила у різних родичів, поки не почала жити окремо. Маша каже, що зараз втратила смак до життя й ніщо її не тішить.

Сабіна Шейко

Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386779
Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386778

З тринадцятирічного віку вітчим дівчини змушував її брати участь у боях без правил. Це були бійки до смерті. Тепер вона нікому не довіряє і в усьому шукає пастку. Декілька разів Сабіна намагалася скоїти суїцид.

Анастасія Філіпська

Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386784
Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386783

Настя останні роки живе та працює шеф-кухарем у Франції. Вона занадто жорстка та вимоглива, вважає себе кращою за інших та любить звертати на себе увагу, різко реагує на критику, не вміє стримувати емоції.

Аліна Шевченко

Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386787
Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386786

Дівчина живе у вигаданому світі й вважає себе популярною. На жаль, інші цього не бачать. Їй подобається бути в центрі уваги, а домагається цього Аліна безглуздими витівками та хуліганством. А спілкується вона з безхатьками та пияками.

Вікторія Кошутіна

Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386791
Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386792

Вікторія працює веб-моделлю, а інший час приділяє тусовкам і розвагам. Вона справжня королева трешу та вечірок, яка спеціально дратує людей, провокує їх. Втекти від самотності й жорстокості Віці допомагали наркотики, які вона вперше спробувала у 12 років. А ще на її рахунку дві спроби суїциду.

Катерина Устинова

Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386790
Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386789

Катя залежна від алкоголю, а точніше від пива, адже вона лідер у змаганнях "Хто швидше вип'є пляшку пива?" Катя живе одним днем, не переймається за своє майбутнє, нічим не цікавиться, не бачить сенсу у своєму розвитку, не працює, живе коштом "спонсорів".

Євгенія Мазур

Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386796
Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386795

Дівчина – місцевий кримінальний авторитет. Вона заробляє на ігрових автоматах і крадіжках. Лише наркотики допомагають їй, які вона приймає з 15 років. Батьки не займалася її вихованням, а їздили на заробітки.

Владислава Роговенко

Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386793
Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386794

Влада широко відома у вузьких колах, адже дівчина брала участь у шоу "Топмодель по-українськи". На жаль, після шоу дівчина не пішла підкорювати подіуми та обкладинки журналів, а повернулася до залежностей: від наркотиків, від вечірок, від стосунків.

Вікторія Альохіна

Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386798
Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386797

Дівчина грає у збірній України з мініфутбол. Зараз вона на неї не ставлять ставки, як було раніше, адже Віка втратила форму через алкоголь і відсутність дисципліни. Спортивна репутація дівчини постраждала. Віка почувається самотньою, адже у віці одного місяць її кинула рідна матір.

Юлія Чигринець

Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386800
Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону - фото 386799

Юля – гроза району, без неї не відбувається жодна бійка. Вона не знає свого батька, а матір в дитинстві відмовилася від неї й дівчина жила в дитячому будинку. Потім її забрали прийомні батьки, але у віці 6 років рідна мати забрала Юлю через суд. З того часу дівчина страждала, зазнавала знущань та побоїв.

До теми: Jerry Heil – НЕ БЕЙБI: слухайте новий саундтрек Від пацанки до панянки

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