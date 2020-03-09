Голос країни 2020: хто покинув шоу після вокальних боїв 10 сезону

У неділю, 8 березня, на шоу Голос країни 10 стартував новий етап – вокальні бої, де учасники борються за подальшу участь в проєкт, виконуючи на сцені одну пісню дуетом. Тож розповідаємо, хто йде далі з зірковими тренерами, а хто залишився за межами шоу.

На вокальних боях учасники змагатимуться за перемогу на Голосі, виконуючи одну пісню у дуеті зі своїм суперником. За результатами боїв в командах тренерів залишаться всього 8 учасників. Також кожен зірковий тренер має право на "крадіжку" – після оголошення результатів бою, протягом десяти секунд, він може натиснути кнопку і забрати у свою команду того учасника, який програв.

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У восьмому випуску ювілейного сезону Голосу країни у MONATIK'а, Тіни Кароль, Дана Балана і Потапа з Настею був нелегкий вибір. Дізнайтеся, хто зумів підкорити зіркових суддів та пройти далі!

Команда Тіни Кароль

Андрій Подкалюк

Юрій Самовілов

Артем Семенов

Дар’я Полоротова

Даніель Салем

Команда Насті Каменських та Потапа

Анастасія Картвелішвілі

Єлизавета Криворучко

Єрлан Баібазаров

Максим Гара

Руслана Калашникова

Євген Анішко

Команда MONATIK'а

Команда Дана Балана

Роман Сасанчин

Назар Яцишин

Галина Рудик

Індіра Єдільбаєва

Дар’я Петрожицька

А за підсумками 8 випуску Голосу країни 10 шоу покинули такі учасники:

Маріям Жорданія (команда Потапа і Насті);

Сергій Клейніс (команда Дана Балана);

Денис Жупник (команда Тіни Кароль);

Тетяна Ігнатенко (команда Дана Балана);

Катерина Чемезова (команда MONATIK'а);

Анжела Кансузян (команда Дана Балана);

Микита Ходос (команда MONATIK'а);

Микола Свід (команда Потапа і Насті).

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