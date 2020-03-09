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Голос країни 2020: хто покинув шоу після вокальних боїв 10 сезону

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Голос країни 2020: хто покинув шоу після вокальних боїв 10 сезону - фото 1

У неділю, 8 березня, на шоу Голос країни 10 стартував новий етап – вокальні бої, де учасники борються за подальшу участь в проєкт, виконуючи на сцені одну пісню дуетом. Тож розповідаємо, хто йде далі з зірковими тренерами, а хто залишився за межами шоу.

На вокальних боях учасники змагатимуться за перемогу на Голосі, виконуючи одну пісню у дуеті зі своїм суперником. За результатами боїв в командах тренерів залишаться всього 8 учасників. Також кожен зірковий тренер має право на "крадіжку" – після оголошення результатів бою, протягом десяти секунд, він може натиснути кнопку і забрати у свою команду того учасника, який програв.

До теми: Голос країни 10 сезон 8 випуск: як пройшли вокальні бої учасників

У восьмому випуску ювілейного сезону Голосу країни у MONATIK'а, Тіни Кароль, Дана Балана і Потапа з Настею був нелегкий вибір. Дізнайтеся, хто зумів підкорити зіркових суддів та пройти далі!

Команда Тіни Кароль

  • Андрій Подкалюк
  • Юрій Самовілов
  • Артем Семенов
  • Дар’я Полоротова
  • Даніель Салем

Команда Насті Каменських та Потапа

  • Анастасія Картвелішвілі
  • Єлизавета Криворучко
  • Єрлан Баібазаров
  • Максим Гара
  • Руслана Калашникова
  • Євген Анішко

Команда MONATIK'а

Команда Дана Балана

  • Роман Сасанчин
  • Назар Яцишин
  • Галина Рудик
  • Індіра Єдільбаєва
  • Дар’я Петрожицька

А за підсумками 8 випуску Голосу країни 10 шоу покинули такі учасники:

  • Маріям Жорданія (команда Потапа і Насті);
  • Сергій Клейніс (команда Дана Балана);
  • Денис Жупник (команда Тіни Кароль);
  • Тетяна Ігнатенко (команда Дана Балана);
  • Катерина Чемезова (команда MONATIK'а);
  • Анжела Кансузян (команда Дана Балана);
  • Микита Ходос (команда MONATIK'а);
  • Микола Свід (команда Потапа і Насті).

Читайте також: Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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