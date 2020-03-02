Від пацанки до панянки 4 сезон 3 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

4 сезон "Від пацанки до панянки" триває. У 3 випуску учасниці проєкту зіткнулись із новими випробуваннями, які для декого виявились непосильними. Скандали між пацанками теж не вщухають. Дивіться онлайн свіжий випуск!

У реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" ми спостерігатимемо, як закостенілі "пацанки" перевтілюються на справжніх леді. Утім, щоефіру одна з учасниць покидає проєкт, адже кардинально змінити власні звички "загубленим" геть непросто...

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 4 сезон 3 випуск від 02-03-2020

Це цікаво: Учасниці Від пацанки до панянки 2020

На третьому тижні "пацанкам" довелося стати справжніми мисливицями за скарбами. Дирекція Школи леді заховала для них карту, яка покаже дівчатам шлях до коштовностей. Саме вони й допоможуть їм стати щасливішими. Учасниці швидко дали відповідь – це ігристе та темне хмільне! Поки що минулі звички не відпускають майбутніх леді, тож їх чекає Форт Байярд на мінімалках.

Щоб знайти бажаний скарб, учасницям реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" довелося застосувати логіку та кмітливість. Перше їхнє випробування – квест-кімната. "Пацанки" розділилися на дві команди. Капітаном першої стала Аліна Шевченко, а другої – Вікторія Кошутіна. Та, здається, групове завдання перетворилося на індивідуальне...

Новий тиждень у Школі леді також присвятили тягарям минулого, точніше образам, які заважають "пацанкам" зосередитися на майбутньому. Аби допомогти #загубленим позбутися ненависного гніву на близьких, дирекція Школи леді вирішила показати дівчатам, як важко живеться з ним. Кожна учасниця в 3 випуску отримала гирю, яка символізує біль і страждання. Та щоб навчитися прощати самих себе, кривдників, несправедливі обставини, які сталися в їхньому житті, потрібно усвідомити глибину проблеми. Для цього пацанкам довелося цілий тиждень ходити з кайданами.

Наважитися на зміни завжди непросто, особливо якщо змінити потрібно своє життя. Спершу буває страшно, але потім настає полегшення. Аби "пацанки" зрозуміли, як це, їм запропонували пройти наступне випробування – стрибнути з мосту. Випробування дівчата проходили на пішохідному мосту Києва під наглядом професійних інструкторів з роуп-джампінгу.

Хто покине проєкт – стане відомо близько 21:00. Ми одразу додамо цю інформацію!

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