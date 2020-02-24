Від пацанки до панянки 4 сезон 2 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті

На Новому каналі стартував 4 сезон реаліті "Від пацанки до панянки". У 2 випуску учасниці проєкту зіткнулись і з першими випробуваннями, які не всім виявились під силу. Без скандалів та суперечок не обійшлось. Дивіться свіжий випуск онлайн!

У новому сезоні реаліті-шоу "Від пацанки до панянки", під час якого ми спостерігатимемо за перевтіленням "пацанок" на леді, залишилось 10 дівчат. У кожної із "загублених", як ще називають учасниць проєкту, своя непроста доля, тому їм доведеться кардинально змінити власні звички.

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 4 сезон 2 випуск від 24-02-2020

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У другому випуску пацанок чекав неприємний сюрприз на ніч. До Школи леді завітала ще одна учасниця-конкурентка Наталя на прізвисько Ліса. Дівчата не змогли спокійно дивитися на те, як Ліса зверхньо поводиться в їхній присутності. Владислава Роговенко невдало пожартувала над новою пацанкою, за що та почала жорстоку бійку просто перед знімальною групою. Ба більше, Наташа витягнула "заточку" та напала на суперницю.

А от перший навчальний тиждень у Школі леді почався з приємностей – шкільної форми, яка повинна стати для учасниць новою оболонкою. Класичні оксфорди, спідниця "сонце" довжини міді в класичну англійську клітинку, закрита голуба сорочка та червоний бант – стильно та зі смаком. Проте перш ніж почати нове життя в новому образі, учасницям реаліті довелося позбутися вантажу минулого.

Кожна із #загублених повинна покласти у валізу колишнього життя камені з тими проблемами, які не дають їй жити: наркотики, алкоголь, самотність, жорстокість, насилля, приниження… Головна мета випробування – дійти з тягарем на вершину гори та розпрощатися з усім, що пригнічує учасниць щодня та не дає вдихнути ковток свіжого повітря.

Ще більше випробувань підготували для учасниць на уроці краси та жіночності. Проводила його Софі Берідзе – модель-трансгендер та учасниця 2 сезону Топ-модель по-українськи. Дівчина точно знає: жіночними не народжуються, ними стають. Тому запевнила учасниць, що кілька дівчачих хитрощів і трохи магії допоможуть #загубленим стати справжніми леді. Маски, депіляція, патчі творять чудеса!

Але те, що дійсно допомагає відразу розуміти, що за дівчина перед тобою йде, – хода. Для цього Софі змусила пацанок взути лодочки й елегантно пройти смугу перешкод на підборах. Декому вдалося вразити модель своєю елегантною ходою, а дехто повинен тренуватися надалі.

SOFI BERIDZE Педагоги Школи леді приготували для учасниць надскладне завдання, яке перевернуло їхню свідомість і змусило по-іншому сприймати себе. Кожна пацанка отримала можливість побути на самоті, зазирнути у своє майбутнє та побачити, що може з нею статися, якщо вона не почне негайно змінюватися. Вбивства, тюрма, суїциди, алкоголізм, проституція, СНІД… Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Серіали, реаліті та серіаліті (@novy_se.reals) 24 Фев 2020 в 10:30 PST Завершився 2 випуск першою вечіркою у Школі леді. Учасницям довелося зробити вечірній мейк і шикарну зачіску, тож з агресивних хуліганок вони перевтілилися у справжніх принцес! Та чи вдалося їм витримати фасон істинних леді до кінця світського рауту? Відповідь очевидна – ні! У розпал вечірки дівчата остаточно "забили" на своїх гостей – популярних блогерів – і пустилися на всі заставки! Брудний тверк, цигарки, алкоголь і 'яні бійки з охороною. Ба більше, у Сабіни почався істеричний припадок. Проте в підсумку проєкт покинула Анастасія Філіпська – кулінар з Франції, яка отримала від конкуренток прізвисько Париж.

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