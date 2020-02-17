Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

Від пацанки до панянки 4 сезон 1 випуск: дивитись онлайн прем'єру реаліті

  • 681
#ВідПацанкиДоПанянки - фото 1
#ВідПацанкиДоПанянки

Новий канал презентував новий 4 сезон реаліті "Від пацанки до панянки" з оновленим педагогічним складом. Не менш цікавим став набір учасниць, кожна з яких має непересічну історію життя. Дивіться 1 випуск онлайн!

У новому сезоні реаліті-шоу "Від пацанки до панянки", під час якого ми спостерігатимемо перевтіленням дівчат на леді. Розповідаємо, чим здивувала прем'єра проєкту.

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 4 сезон 1 випуск від 17-02-2020

У новому сезоні дирекція Школи леді кардинально змінила систему навчання та відмовилася від методів і правил своїх попередників. А все для того, щоб повернути загублених пацанок до реальності, розв'язати проблеми, які з дитинства не дають спокою дівчатам, і змінити їхній спосіб життя.

Це цікаво: Новий саундтрек шоу Jerry Heil – НЕ БЕЙБI

Зустріч учасниць проєкту "Від пацанки до панянки" 4 сезон, яких називають #загублені, не пройшла без бійки, чарки коньяку та цигарки. Першою проявила свої амбіції та показала, хто в будинку "батько", Юлія Чигиринець за прізвиськом Бандітка. Дівчина накинулася на Титанік через те, що та вибила з її рук пляшку з пивом. А для Юлі алкоголь – це найсвятіша річ!

Попри те, що пацанка називає себе "бандиткою" з душею Конора МакГрегора, дівчина переживає складну сімейну ситуацію. В 1 випуску реаліті учасниця розповіла: у тому, як вона себе поводить, винна її родина. Відразу після народження рідна мама відмовилася від своєї доньки, змусила її рік жити в прийомній сім'ї, а потім знову забрала до себе. Але для чого, Юля досі не розуміє, бо мама все дитинство з неї знущалася, ненавиділа її та намагалася позбутися...

Тим часом дирекція Школи леді влаштувала перше випробування для учасниць. Викладачі розділили дівчат на дві команди та відправили до культурних осередків Києва – музею Пирогово та картинної галереї сучасного мистецтва. Завдання для обох груп однакове – відвідати екскурсію та доторкнутися до прекрасного. Нібито нічого складного, проте пацанкам не дуже цікаві українські народні пісні та Воргол на мінімалках.

Читайте також: Сергій Притула дотепно потролив 1+1 через мовний скандал

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею
  • 15 лютого, 17:21
  • 1150
Нацвідбір на Євробачення 2020: результати голосування 2 півфіналу
  • 15 лютого, 22:09
  • 781
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2103880
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз