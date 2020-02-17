Від пацанки до панянки 4 сезон 1 випуск: дивитись онлайн прем'єру реаліті

Новий канал презентував новий 4 сезон реаліті "Від пацанки до панянки" з оновленим педагогічним складом. Не менш цікавим став набір учасниць, кожна з яких має непересічну історію життя. Дивіться 1 випуск онлайн!

У новому сезоні реаліті-шоу "Від пацанки до панянки", під час якого ми спостерігатимемо перевтіленням дівчат на леді. Розповідаємо, чим здивувала прем'єра проєкту.

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 4 сезон 1 випуск від 17-02-2020

У новому сезоні дирекція Школи леді кардинально змінила систему навчання та відмовилася від методів і правил своїх попередників. А все для того, щоб повернути загублених пацанок до реальності, розв'язати проблеми, які з дитинства не дають спокою дівчатам, і змінити їхній спосіб життя.

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Зустріч учасниць проєкту "Від пацанки до панянки" 4 сезон, яких називають #загублені, не пройшла без бійки, чарки коньяку та цигарки. Першою проявила свої амбіції та показала, хто в будинку "батько", Юлія Чигиринець за прізвиськом Бандітка. Дівчина накинулася на Титанік через те, що та вибила з її рук пляшку з пивом. А для Юлі алкоголь – це найсвятіша річ!

Попри те, що пацанка називає себе "бандиткою" з душею Конора МакГрегора, дівчина переживає складну сімейну ситуацію. В 1 випуску реаліті учасниця розповіла: у тому, як вона себе поводить, винна її родина. Відразу після народження рідна мама відмовилася від своєї доньки, змусила її рік жити в прийомній сім'ї, а потім знову забрала до себе. Але для чого, Юля досі не розуміє, бо мама все дитинство з неї знущалася, ненавиділа її та намагалася позбутися...

Тим часом дирекція Школи леді влаштувала перше випробування для учасниць. Викладачі розділили дівчат на дві команди та відправили до культурних осередків Києва – музею Пирогово та картинної галереї сучасного мистецтва. Завдання для обох груп однакове – відвідати екскурсію та доторкнутися до прекрасного. Нібито нічого складного, проте пацанкам не дуже цікаві українські народні пісні та Воргол на мінімалках.

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