Від пацанки до панянки 4 сезон 14 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

Реаліті "Від пацанки до панянки 4" на фінішній прямій. У 14 випуску стане відомо, хто покинув шоу за крок до фіналу. Дивіться онлайн запеклу боротьбу дівчат та вболівайте за своїх фавориток!

У новому випуску Від пацанки до панянки 4 сезон викладачі відправили чотирьох дівчат у тропічну та загадкову Шрі-Ланку, де їх чекає нове випробування на самостійність.

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 14 випуск від 18-05-2020

Чотири півфіналістки вже пройшли 13 тижнів навчання в Школі леді, де здобули не тільки нові знання та досвід, а й переосмислили свій спосіб життя та принципи. Настав час трохи відпочити та набратися сил перед вирішальним моментом – оголошенням переможниці 4 сезону. А зробили вони це на екзотичному острові Шрі-Ланка! Однак на всі сто розслабитися та отримати кайф від райського куточка в Індійському океані #загубленим не вдалося.

Місія № 1: підкорити стихії острова та знайти гармонію

У 14 випуску проєкту "Від пацанки до панянки (2020)" майбутні леді очікували розваг із лімузином та 5-зірковою лагуною на березі океану. Але вони були вражені, коли опинились на місцевому залізничному вокзалі та побачили ланкійців на традиційному транспорті тук-тук і з оберемками орхідей.

Та найбільше дівчат здивувало послання викладачів та їхнє завдання, яке учасниці програми повинні виконати – приборкати чотири стихії, прислухатися до внутрішнього голосу та пізнати справжню себе. А допомогли їм у цьому випробування від викладачів.

У 14 випуску дівчата купували продукти не за гроші, а за пісні та танці; очищувалися вогнем від злих духів та навіть збирали чай на плантаціях. Не обійшлося і без проблем.

"Ніхто не очікував, що перевиховання може закінчиться в’язницею. – Дівчата продавали в електричці коржики, – згадує керівник проєкту Ксенія Бабенко. – Розійшлися в різні кінці потяга. Торгівля йшла без проблем, але тут їх зупинили поліцейські. Хотіли забрати на добу до в’язниці". Довелося відмазуватися від копів, щоб бойових, але дуже тендітних "пацанок" не заарештували.

Хто покинув проєкт за крок до мрії, а хто пройшов у фінал – стане відомо після 21:00, ми одразу оновимо цю інформацію.

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