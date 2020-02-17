Сергій Притула дотепно потролив 1+1 через мовний скандал: курйозне відео

Український телеведучий та шоумен Сергій Притула оприлюднив кумедне відео, у якому потролив колег із каналу 1+1: вони заявили, що українська мова підходить лише для комедій, а драми краще знімати російською.

У відео Сергій Притула з учасниками свого україномовного гумористичного шоу "Вар'яти" розіграв дві ситуації. Так, в одній сценці комік пожартував із колегами українською, а в іншій – влаштував драму через те, що "кофє – нєт", російською.

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"Настанови колег з "плюсів" засвоїли", – підписав курйозне відео Притула:

Нагадаємо, що мережу обурили слова продюсерки серіалів та фільмів "1+1" Олени Єремєєвої, яка заявила, що канал знімає нові комедійні серіали лише українською, а мелодрами – російською. Річ у тому, що українська мова нібито краще звучить у комедіях, а в драмах її важко сприймати.

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