Від ніфлера до фенікса: BBC випустить шоу про міфічних істот з книг Джоан Роулінг

Телеканал BBC анонсував випуск шоу про походження та історії міфічних істот з книг Джоан Роулінг.

Нове шоу з робочою назвою "Фантастичні звірі: природна історія" (Fantastic Beasts: A Natural History) буде створено ВВС спільно з Warner Bros., яка знімає художні фільми Фантастичні тварини. Ведучим шоу стане британський актор Стівен Фрай, який раніше озвучував аудіокниги про Гаррі Поттера.

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Допомагати їм буде легендарний лондонський Музей природознавства, де незабаром відкриється виставка Фантастичні звірі: чудо природи, присвячена істотам з всесвіту Гаррі Поттера.

With preparations underway for what promises to be our biggest exhibition yet, our scientists are hard at work readying real and rather magical specimens for #NHMFantasticBeasts. Which remarkable @wizardingworld creatures are you hoping will make an appearance? pic.twitter.com/Hj97PdCJus — Natural History Museum (@NHM_London) January 8, 2020

Творці говорять, що шоу розповість про істот міфічних і справжніх: від кентаврів до ніфлерів, райських птахів і фенікса, шерстистих носорогів і гігантського кальмара. Кадри з архіву BBC Natural History Unit і сцени з фільмів Фантастичні тварини будуть використані для демонстрації того, наскільки тісно переплетені тварини реального світу, міфологічні істоти і звірі чарівного світу.

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