Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Від ніфлера до фенікса: BBC випустить шоу про міфічних істот з книг Джоан Роулінг

  • 14
Від ніфлера до фенікса: BBC випустить шоу про міфічних істот з книг Джоан Роулінг - фото 1

Телеканал BBC анонсував випуск шоу про походження та історії міфічних істот з книг Джоан Роулінг.

Нове шоу з робочою назвою "Фантастичні звірі: природна історія" (Fantastic Beasts: A Natural History) буде створено ВВС спільно з Warner Bros., яка знімає художні фільми Фантастичні тварини. Ведучим шоу стане британський актор Стівен Фрай, який раніше озвучував аудіокниги про Гаррі Поттера.

І ще: Випускники Гоґвортса зібралися разом: актори Гаррі Поттера зробили спільне фото

Допомагати їм буде легендарний лондонський Музей природознавства, де незабаром відкриється виставка Фантастичні звірі: чудо природи, присвячена істотам з всесвіту Гаррі Поттера.

Творці говорять, що шоу розповість про істот міфічних і справжніх: від кентаврів до ніфлерів, райських птахів і фенікса, шерстистих носорогів і гігантського кальмара. Кадри з архіву BBC Natural History Unit і сцени з фільмів Фантастичні тварини будуть використані для демонстрації того, наскільки тісно переплетені тварини реального світу, міфологічні істоти і звірі чарівного світу.

Читайте також: Його не впізнати! Як зараз виглядає кузен Гаррі Поттера

Джерело: variety
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 3520
Привітання з Різдвом Христовим 2020: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • 06 cічня, 15:00
  • 18963
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2000043
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз