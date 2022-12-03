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Від нічних морозів до відлиги: прогноз погоди на 3 – 4 грудня в Україні

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Погода в Україні 3 – 4 грудня 2022 - фото 1
Погода в Україні 3 – 4 грудня 2022 / Sabri Tuzcu on Unsplash

В Україні перші вихідні грудня пройдуть без опадів, але з серйозними нічними морозами. Детальний прогноз на 3 та 4 грудня дізнавайтесь далі.

В Україні 3 – 4 грудня все ще затримається антициклон, тому у всіх областях переважатиме суха погода з нічними та ранковими туманами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, 3 грудня, в суботу, вночі очікуються морози, а середня температура вдень складе близько нуля.

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У неділю вночі прикрутить морозом на півночі та сході до -5-10 градусів. Сильний східний вітер, до штормових поривів, на сході південному сході України. Вдень на півдні та заході досить тепло – відлига. Скрізь на дорогах слизько та мокро. Є ділянки з чистим льодом – беріть з собою у торбочку пісок або сіль (ніби вже з дефіцитом попустило), – додала синоптик.

Прогноз погоди на 3 грудня по містах України:

Від нічних морозів до відлиги: прогноз погоди на 3 – 4 грудня в Україні - фото 516493

У Києві 3-4 грудня також буде холодно та сухо, вночі до -5-9, а вдень близько нуля, але через поривчастий вітер температура відчуватиметься на кілька градів нижчою.

Перша половина наступного тижня - холодна (хіба що на півдні та заході переважатимуть вдень невеликі "плюси"), з другої половини прийдешнього – скрізь в Україні потепліє. Зміцнення морозів та прийдешнє потепління спонукає до сонливості – перевірено синоптичним експериментом, – поділилась Діденко.

Прогноз погоди на 4 грудня по містах України:

Від нічних морозів до відлиги: прогноз погоди на 3 – 4 грудня в Україні - фото 516494

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