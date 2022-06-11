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Мобілізація в Україні: ТОП 3 поширені фейки про вручення повісток
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В Україні під час воєнного стану введено мобілізацію всіх чоловіків призовного віку з деякими винятками. Тому у соцмережах почастішали повідомлення про повістки, які не відповідають дійсності.
У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на те, що у мереж поширюються неправдиві тези щодо мобілізації, яка триватиме в країні до завершення воєнного стану, приблизно до 23 серпня. Відзначимо, що Рада може продовжити його ще 90 днів, якщо ситуація на фронті не зміниться.
І ще: Воєнний стан в Україні продовжили до кінця літа: які обмеження діють
- Фейк: Зупинили на вулиці та вручили повістку. Законом таке не передбачено!
Правда: Під час загальної мобілізації українці можуть отримати повістки про призов на службу не тільки за місцем роботи чи проживання. Закону не суперечить ймовірність того, що представники військкоматів вручають їх на блокпостах чи на вулицях.
- Фейк: Тримай повістку. Збирайся на війну!
Правда: У повістках зазначені час і дата прибуття для проходження військово-лікарської комісії у територіальному центрі комплектування. Тому потрібно розуміти, що сама повістка не означає мобілізацію, а є викликом для перевірки інформації про громадянина та визначення, чи він придатний до служби.
- Фейк: Викинув повістку. Сховався в селі, ніхто мене не знайде!
Правда: Відсутність поважних причин для неявки до військкомату обійдеться в адміністративне покарання у вигляді штрафу 1700-3400 гривень. Також за ухилення від призову під час мобілізації світить кримінальна відповідальність від 3 до 5 років.
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