Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа

Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків

  • 51
Якби зірки були героями мультиків - фото 1
Якби зірки були героями мультиків / instagram.com/xidingart

Талановитий художник перетворює фото знаменитостей у кадри з мультфільмів. Це варто зацінити!

Упродовж століть карикатури та малюнки були одним із потужних інструментів для передачі повідомлень без потреби у словах. Сатиричні портрети були більш впливовими та популістськими, аніж будь-які інші форми мистецтва, особливо у ті часи, коли більшість людей не мали потрібної освіти.

І ще: Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд

Сьогодні малюнки вже не несуть такої важливої місії, зате можуть привертати увагу та показувати щось красиве. А талановитий ілюстратор Ксі Дінг (Xi Ding) з радістю підтверджує, що карикатури також можна вважати витворами мистецтва. Зате у його роботах у персонажів мультфільмів перетворюються відомі і не дуже люди, отримуючи нове амплуа.

Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків - фото 311716

Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків - фото 311717

Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків - фото 311718

Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків - фото 311719

Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків - фото 311720

Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків - фото 311721

Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків - фото 311722

Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків - фото 311723

Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків - фото 311724

Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків - фото 311725

Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків - фото 311726

Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків - фото 311727

Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків - фото 311728

Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків - фото 311729

Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків - фото 311730

Джерело всіх фото: instagram.com/xidingart

Читайте також: Знято на iPhone: компанія Apple провела конкурс на найкращі фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення
  • 01 березня, 19:50
  • 1359
Картинки з 8 березня 2019: вітальні відкритки та листівки українською
  • 01 березня, 17:33
  • 24111
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1282680
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз