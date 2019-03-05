Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків

Талановитий художник перетворює фото знаменитостей у кадри з мультфільмів. Це варто зацінити!

Упродовж століть карикатури та малюнки були одним із потужних інструментів для передачі повідомлень без потреби у словах. Сатиричні портрети були більш впливовими та популістськими, аніж будь-які інші форми мистецтва, особливо у ті часи, коли більшість людей не мали потрібної освіти.

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Сьогодні малюнки вже не несуть такої важливої місії, зате можуть привертати увагу та показувати щось красиве. А талановитий ілюстратор Ксі Дінг (Xi Ding) з радістю підтверджує, що карикатури також можна вважати витворами мистецтва. Зате у його роботах у персонажів мультфільмів перетворюються відомі і не дуже люди, отримуючи нове амплуа.

Джерело всіх фото: instagram.com/xidingart

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